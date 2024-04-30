«Φωτιά» στις τιμές των αμνοεριφίων για το Πάσχα

«Φωτιά» παίρνουν οι τιμές των αμνοεριφίων λόγω του Πάσχα όπως διαπιστώνει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στη Βαρβάκειο Αγορά.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Τσελίκας από την κεντρική αγορά της Αθήνας, οι τιμή του αρνιού και του κατσικιού ξεκινάει από τα 12,98 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με το κομμάτι.

Το μπούτι φτάνει τα 16 ευρώ το κιλό, στα 18 ευρώ τα παϊδάκια, το χεράκι 13,98 ευρώ, ενώ το κοκορέτσι στα 9 ευρώ το κιλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ένα τραπέζι οκτώ ατόμων, το κατσικάκι ή το αρνάκι υπολογίζεται να είναι 12- 14 κιλά, με το συνολικό κόστος με όλα τα πασχαλινά να φτάνει τα 350 ευρώ.

