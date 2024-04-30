Σήμερα μεγάλη Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Εύβοια , στις Κυκλάδες , στην Κρήτη και το μεσημέρι απόγευμα μπορες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στο Ιόνιο 4 με πέντε μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 με εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά έως 28 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο έως 24 με 26 και στα νησιά του Αιγαίου έως 22 με 24 βαθμούς.

Στην Αττική σήμερα μεγάλη Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τέσσερα με έξι και στα ανατολικά εφτά μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε και δεν αποκλείεται στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες . Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις τρία με τέσσερα μποφόρ , και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς.

Την μεγάλη Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα μπορες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί τρία με πέντε μποφόρ. Στο Αιγαίο Βόρειοι 4 με έξι και τις πρωινές ώρες τοπικά εφτά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Την μεγάλη Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στα δυτικά - βορειοδυτικά, και το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί τέσσερα με πέντε και στα νότια τοπικά έξι μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.