Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Ναβάλνι

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, η κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι, Ντάσα, αποχαιρετά τον πατέρα της εκφράζοντας την αγάπη που του έχει αλλά και πόσο πολύ της λείπει.

«Αγάπη, φιλιά, μεγάλες αγκαλιές και μου λείπεις πάρα πολύ» γράφει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέβασε και μια φωτογραφία με τον πατέρα της να την κρατά αγκαλιά και τη μητέρα της να στέκεται δίπλα όταν ήταν ακόμη σε παιδική ηλικία.

Πριν από μερικές ημέρες η σύζυγος του Ναβλάνι, Γιούλια Ναβάλναγια, πέταξε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφθεί την κόρη της, η οποία σπουδάζει στο Stanford, κοινωνική ψυχολογία και πολιτικές επιστήμες. Ο μικρότερος γιος της οικογένειας, ο Ζαχάρ βρίσκεται στη Γερμανία σε οικοτροφείο.

Η Γιούλια, είπε ότι μαζί με την κόρη της Ντάσα παρηγορούν η μια την άλλη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ναβάλνι.

Люблю, целую, крепко обнимаю, и очень очень скучаю,

Дорми❤️ pic.twitter.com/SAMceQNj0x — Dasha (@Dasha_Navalnaya) February 23, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.