Επίθεση των Χούθι σε ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και drone δέχθηκε χθες ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, η επίθεση έγινε μεταξύ 10:00 π.μ. και 5:20 μ.μ. (ώρα Σανάα) στις 29 Απριλίου, όταν τρομοκράτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν τρεις αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBM) και τρία UAV από την Υεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα προς το MV Cyclades.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

Νωρίτερα, στις 7:49 π.μ., οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM) κατέστρεψαν ένα αερομεταφερόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι σε τροχιά πτήσης προς το USS Philippine Sea και το USS Laboon στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού ή των εμπορικών σκαφών.

Διαπιστώθηκε ότι το UAV αποτελούσε επικείμενη απειλή για τα πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού και των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Αυτές οι ενέργειες λαμβάνονται για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για να καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και πιο ασφαλή για τα πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού και των εμπορικών πλοίων.

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.