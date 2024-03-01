Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του, σύμφωνα με το νέο απολογισμό μιας καταστροφής την οποία ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέδωσε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από μια ηλικιωμένη 83 ετών που έχασε τη ζωή της όταν έπιασε φωτιά το σπίτι της στη μικρή πόλη Στίνετ, μια 44χρονη γυναίκα υπέκυψε χθες, Πέμπτη αφού τραυματίσθηκε σοβαρά όταν το φορτηγό, το οποίο οδηγούσε, περικυκλώθηκε από τις φλόγες στο Σμόουκχαους Κρικ, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Τέξας, τον οποίο επικαλούνται σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας Δασών κάνει λόγο για 5.098.000 στρέμματα που έχουν καεί συνολικά από τις πυρκαγιές, από τις οποίες ένδεκα έχουν ήδη περιοριστεί (εξακολουθούν να καίνε, χωρίς όμως να προχωρούν) και άλλες δώδεκα έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασών του Τέξας, πέντε πυρκαγιές παραμένουν «ενεργές» στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Η μεγαλύτερη εστία, η Σμόουκχαους Κρικ, η οποία είχε ήδη κάψει χθες, Πέμπτη, περίπου 4.350.000 στρέμματα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο παρά μόνο κατά «5%» και πλήττει πλέον και ένα μέρος της γειτονικής Οκλαχόμα.

Οι υπεύθυνοι του ράντσου Turkey Track, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, δήλωσαν πως έχασαν το 80% της ιδιοκτησίας τους που έχει έκταση 320.000 στρεμμάτων.

«Πιστεύουμε πως η απώλεια ζώων κτηνοτροφίας, συγκομιδών και άγριων ζώων, καθώς και άλλων υποδομών στην ιδιοκτησία μας και σε άλλα αγροκτήματα και κατοικίες της περιοχής, είναι χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ABC News.

Οι πυροσβέστες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου καθώς αναμένονται άνεμοι σε συνθήκες ζέστης και ξηρασίας.

Σύμφωνα με τον Τσαντ Μάιερς, μετεωρολόγο στο CNN, η φωτιά μετακινείται με ταχύτητα δύο ποδοσφαιρικών γηπέδων το δευτερόλεπτο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος πραγματοποιεί προεκλογική επίσκεψη στο Τέξας με θέμα τη μετανάστευση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 500 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται στη μάχη εναντίον των πυρκαγιών, επιπλέον των τοπικών πυροσβεστών.

Πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ το Φεβρουάριο και μερικές γνώρισαν μάλιστα κύματα καλοκαιρινής ζέστης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ευθύνεται γι' αυτό το φαινόμενο Ελ Νίνιο, επιπλέον της κλιματικής αλλαγής.

«Μου αρέσει που ορισμένοι Νεάντερταλ φίλοι μου πιστεύουν ακόμα πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή», ειρωνεύθηκε ο Τζο Μπάιντεν υπαινισσόμενος τους σκεπτικιστές έναντι της αλλαγής του κλίματος ρεπουμπλικανούς αντιπάλους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

