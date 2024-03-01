Η αιγυπτιακή εταιρεία που βγάζει εκατομμύρια από τη δυστυχία της Γάζας

Δεκάδες Παλαιστίνιοι αναζητούν μια ασφαλέστερη ζωή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Προσπαθούν με όσα χρήματα έχουν διαθέσιμα να βρουν διαφυγή προς την Αίγυπτο όμως αυτό δεν είναι εύκολο. Πριν από τον πόλεμο, οι Παλαιστίνιοι ήταν για εβδομάδες ή μήνες σε αναμονή για να τους επιτραπεί να εισέλθουν στην Αίγυπτο. Πλήρωναν μερικές εκατοντάδες δολάρια σε διάφορες εταιρείες που υπήρχαν προκειμένου να ταξιδέψουν μέσα σε λίγες μέρες. Πλέον όμως υπάρχει μία μόνο εταιρεία στην οποία μπορούν να βασιστούν οι Παλαιστίνιοι. Η αιγυπτική εταιρεία Hala η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky News βγάζει εκατομμύρια από τη δυστυχία των αθρώπων της Γάζας.

Τα κανονικά διασυνοριακά ταξίδια έχουν ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου. Έτσι, αυτή η εταιρεία είναι πλέον ο μόνος τρόπος για τους Παλαιστίνιους χωρίς διπλή υπηκοότητα να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Πριν από τον πόλεμο, εάν κάποιος ήθελε να ταξιδέψει επιλέγοντας το πρακτορείο Hala θα πλήρωνε σχεδόν 330 ευρώ (350$) ανά άτομο. Σήμερα για το ίδιο ταξίδι το κόστος ανέρχεται στα 4.622 ευρώ (5.000 $), τιμή 14 φορές πάνω.

Ένας πρώην πράκτορας που συμμετείχε σε όλον αυτό τον συντονισμό προκειμένου να ταξιδέψει κάποιος στην Αίγυπτο, λέει στο Sky News ότι παραιτήθηκε από τη βιομηχανία λόγω των αυξήσεων των τιμών της Hala. «Αρνούμαι να συμμετάσχω στο έγκλημα αυτών των τιμών και του εκβιασμού», λέει.

Επισήμως, η Αίγυπτος επιτρέπει μόνο την έξοδο ξένων υπηκόων και τραυματισμένων εκτοπισμένων. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η πλειονότητα όσων έλαβαν άδεια να φύγουν από τη Γάζα το έκαναν μέσω Hala (56%). Στις 27 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, καταγράφηκαν 246 άτομα που ταξίδεψαν μέσω της Hala, σε σύγκριση με 40 άτομα που είχαν καταγραφεί ως εκκενώσεις γιατρών και 123 ξένους υπηκόους.

Ο ταξιδιωτικός κατάλογος του Hala για εκείνη την ημέρα, που φαίνεται παρακάτω, περιελάμβανε 48 παιδιά και 198 ενήλικες, έξι από τους οποίους ήταν Αιγύπτιοι πολίτες. Aυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να έχει βγάλει 1.083.900 $ σε μόλις μία ημέρα.

Πώς λειτουργεί η Hala

Σύμφωνα με την έρευνα του Sky News ελάχιστα είναι γραμμένα για την εταιρεία. Δεν είναι εγγεγραμμένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αρχαιοτήτων και Τουρισμού της Αιγύπτου, όπως υποχρεούνται να κάνουν οι αιγυπτιακές εταιρείες που ασχολούνται με διασυνοριακά ταξίδια. Η μοναδική της εμφάνιση στο διαδίκτυο είναι δύο σελίδες στο Facebook και διαθέτει και μια φόρμα Google.

Όλοι οι ερωτηθέντες είπαν ότι η πληρωμή έπρεπε να γίνει σε μετρητά και σε κανέναν δεν δόθηκε απόδειξη.

Έλαβαν μόνο ένα εισιτήριο με το όνομά τους, αλλά καμία πληροφορία για το ποσό που καταβλήθηκε. Και παρόλο που οι τιμοκατάλογοι βρίσκονται εύκολα στα social media, κανένας δεν παρέχεται επίσημα από τη Hala.

Τα κεντρικά γραφεία της Hala βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της μητρικής της εταιρείας, του Ομίλου Organi, στην περιοχή Nasr City του Καΐρου. «Όλο το κτίριο φυλάσσεται με τεράστια ασφάλεια», είπε μια πηγή στο Sky News που είχε επισκεφθεί το γραφείο. «Είναι πολύ φανταχτερό».

Πολλές πηγές ανέφεραν ότι συχνά υπήρχαν εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι που έκαναν ουρές απέξω. Ένας υπάλληλος της Hala είπε στο Sky News ότι ο καλύτερος τρόπος για να εγγραφείτε και να πληρώσετε για ταξίδια με την εταιρεία είναι να πάει ένας συγγενής στην έδρα τους στο Κάιρο. Παράλληλα, μπορούν να πληρώσουν με μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως λεει, κάτι που δεν επιβεβειώθηκε από το Sky News. Μόλις παραδοθούν τα χρήματα, οι επιβάτες περιμένουν να ακούσουν εάν έγιναν δεκτοί για ταξίδι.

Μόλις εγκριθούν τα ονόματά τους, οι πελάτες λαμβάνουν ταξιδιωτικό εισιτήριο και περιμένουν μέχρι να εμφανιστούν τα ονόματά τους σε μια ταξιδιωτική λίστα προκειμένου να ταξιδέψουν.

