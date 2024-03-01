Έντεκα άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και περίπου 130 απομακρύνθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από κτίριο διαμερισμάτων σε πολυτελή συνοικία του Λονδίνου, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Το κτίριο διαμερισμάτων στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται στο Νότιο Κένσινγκτον, στο νοτιοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

100 firefighters @LondonFire tacked a fire at a five storey premises in #Kensington, London overnight.



15 people escaped,

130 evacuated,

5 were rescued by #firefighters using a 13.5m ladder, a turntable ladder & a short extension ladder.



11 taken to hospital by @Ldn_Ambulance pic.twitter.com/Pm0c9Moc7E — Emergency Times (@emergencytimes) March 1, 2024

Όταν έφτασε η πυροσβεστική, το μισό ισόγειο του πενταώροφου κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου στην πλατφόρμα X.

"Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο ως τον τελευταίο όροφο και την οροφή (του κτιρίου). Οι ομάδες (της πυροσβεστικής) εργάζονται σκληρά για να (...) εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτίρια", δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν με τη χρήση κλιμάκων από την πυροσβεστική και περίπου 130 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο διαμερισμάτων και γειτονικά κτίρια.

"Γύρω στους 11 ανθρώπους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο", σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

