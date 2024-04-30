Η Ελλάδα ως ιδανικός προορισμός για τουρισμό «περιπέτειας» βρέθηκε στο επίκεντρο της φετινής εκδήλωσης - δείπνου της βρετανικής Association of Touring and Adventure Suppliers (ATAS), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ήταν η πρώτη φορά που ο ΕΟΤ συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκδήλωση (ATAS Leaders' Dinner 2024), η οποία συγκέντρωσε 50 ιδιοκτήτες και κορυφαία στελέχη εξειδικευμένων tos, όπως τους Trailfinders, Advantage Travel Partnership, Audley Travel, Barrhead Travel, Cosmos & Globus, G Touring, Intrepid, Newmarket Holidays και Jules Verne, καθώς και σημαντικών ταξιδιωτικών πρακτορείων της χώρας, όπως τα Not Just Travel, Travel Club Elite, Intele Travel και Designer Travel.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, προσφέρθηκαν πιάτα με ελληνικές γεύσεις, ενώ η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, παραχώρησε συνέντευξη στην αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Travel Weekly», Lucy Huxley, στην οποία παρουσίασε υπαίθριες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν όλο το έτος τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα (ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη στην Ήπειρο, πεζοπορία στα Μετέωρα ή στο Μαίναλο της Πελοποννήσου) όσο και στα ελληνικά νησιά (coasteering στην Κεφαλονιά κ.ά).

Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν πολλές επαγγελματικές επαφές με εκπροσώπους της βρετανικής αγοράς τουρισμού περιπέτειας, οι οποίοι έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για νέους ελληνικούς προορισμούς που μπορούν να εντάξουν στα πακέτα προσφορών τους, ειδικά κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο ώστε να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο για την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

