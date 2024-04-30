ΑΑΔΕ: Παράταση στην καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων Απριλίου

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών



Από τα Γραφεία Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Λόγω έκτακτων εργασιών στις υποδομές της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται με αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι προθεσμίες εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως και την 2α Μαΐου 2024.

Ειδικότερα,

Α. Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας& Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 2/5/2024, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουν στις 30/04/2024. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Β. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

- παρατείνονται μέχρι και την 2/5/2024:

• οι προθεσμίες εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.4.2024, όπως δηλώσεις ΦΠΑ (ΈΝΤΥΠΟ Φ2), παρακρατούμενοι φόροι, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, τέλη και λοιποί έμμεσοι φόροι κ.λπ.,

• οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου (φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβιβάσεις ακινήτων και στοιχείων ακινήτων Ε9), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024.



- Για υποβολές δηλώσεων ΦΠΑ που έγιναν μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος (ώρα 15:30) η καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του φόρου παρατείνεται μέχρι 31/5/2024.

Η ίδια ημερομηνία (31/5/2024 ) είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Σκοπός της παράτασης είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων και καταβολής των φόρων.

Πηγή: skai.gr

