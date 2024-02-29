Οι πυρκαγιές που μαίνονται στο βόρειο Τέξας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μόλις το 3% της πυρκαγιάς του Σμόουκχάους Κρικ, μια περιοχή γνωστή για τις κοιλάδες της, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η τεράστια πυρκαγιά, που εξαπλώνεται λόγω των θυελλωδών ανέμων και των αφύσικα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, έχει ήδη κάψει 3.440.000 στρέμματα.

Στη μικρή πόλη Στίνετ μία 83χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ αξιωματούχος της κομητείας Χάτσινσον στα μέσα ενημέρωσης, ενώ πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταστραφεί.

Περίπου 100 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, στην πόλη Κανάντιαν με περίπου 2.300 κατοίκους, «έχουν καεί πολλά σπίτια», σύμφωνα με τον δήμαρχο Τέριλ Μπάρτλετ, αλλά «ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς σοβαρά».

Όπως επεσήμανε ο Τσαντ Μίερς, μετεωρολόγος στο CNN, η πυρκαγιά καίει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου το δευτερόλεπτο.

Συνολικά πέντε πυρκαγιές μαίνονται στο Τέξας και έχουν κάψει περισσότερα από 4.040.000 στρέμματα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Αμαρίλο ανακοίνωσε χθες ότι αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας αλλά και «της έντασης των ανέμων», κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες, όπως ελπίζουν οι αρχές.

Στην πόλη Μπόργκερ, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από περιοχές που ακόμη κάπνιζαν, κατεστραμμένες από την πυρκαγιά. Επεσήμαναν ότι έχουν δημιουργήσει καταφύγιο για τους εκτοπισμένους.

Εντολές εκκένωσης έχουν επίσης εκδοθεί για μεγάλο μέρος της γειτονικής πόλης Φριτς, όπου πολλά νοικοκυριά δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ έθεσε 60 κομητείες σε κατάσταση καταστροφής, ενώ λόγω της πυρκαγιάς τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας για λίγο μονάδα παραγωγής πυρηνικών όπλων κοντά στο Αμαρίλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και ο Λευκός Οίκος είναι σε επαφή με τις αρχές του Τέξας, δήλωσε η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν- Πιέρ.

Αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Φεβρουάριο σε κάποιες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, εκτός από την κλιματική αλλαγή, για τις υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες ευθύνεται και το φαινόμενο El Nino.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

