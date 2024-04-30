Ανδρουλάκης: «Στις 9 Ιουνίου ανοίγει η πόρτα εξόδου της ΝΔ

Σε οξείς τόνους κριτική απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη , όταν πήρε το λόγο στη Βουλή . «Να μην μας δίνει μαθήματα ευρωπαϊσμού ο κ. Μητσοτάκης. Έδειξε αλαζονεία και αμετροέπεια. Εμείς βάλαμε τη χώρα στην Ευρωζώνη και εσείς πήγατε να τη βγάλετε το 2009. Δεν θυμάται ο Πρωθυπουργός τι ψήφισε το 2010; Αν τότε η Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ δεν έπαιρνε τη σωστή απόφαση κι ακολουθούσε τη στάση του Πρωθυπουργού η χώρα θα ήταν εκτός Ευρωζώνης», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για την απόφαση στη δίκη για το Μάτι, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι είναι ασύμμετρη για το μέγεθος της τραγωδίας και πώς και οι κρίνοντες κρίνονται.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη στη κυβέρνηση, όταν με τις συνεχείς παραβάσεις της υπονομεύει το κράτους δικαίου, όταν δεν έχει κληθεί ακόμη για τις υποκλοπές ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από την προχειρότητα και την απουσία συνεκτικού σχεδίου για την αναμόρφωση της Δικαιοσύνης. Υποστήριξε ότι « η αλλαγή που φέρνετε, βιαστικά και πρόχειρα είναι για να μη χάσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν επιλύει το πρόβλημα που υπάρχει και θα δημιουργήσει νέα μεγαλύτερα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξήγησε ότι δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη επειδή «φαίνεται να γίνεται χωρίς να προκύπτουν σαφή και ενιαία κριτήρια, αλλά βάσει των δικών σας πελατειακών κριτηρίων όπως αποδεικνύει η απουσία της απαιτούμενη χωροταξικής προπαρασκευής. Οι κτηριακές υποδομές που υπάρχουν είναι το λιγότερο ανεπαρκείς δημιουργώντας ουσιαστικά προβλήματα. Όσον αφορά στους δικαστικούς υπαλλήλους, που σύμφωνα με το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας της οποίας ζητήσατε τη συνδρομή, «διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης», τα μέτρα του δικαστικού χάρτη και η σχετική ανακατανομή των πόρων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν» τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. Πρόκειται ουσιαστικά για ανακύκλωση του υπάρχοντος ανεπαρκούς προσωπικού».

Η οξεία επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη επεκτάθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, την ακρίβεια, την υποβάθμιση του ΕΣΥ, την οικονομική πολιτική που , όπως ανέφερε, « εκτός από άδικη είναι και αναποτελεσματική», ενώ κάλεσε ευθέως τη κυβέρνηση να απαντήσει αν είναι "φερόμενη" η διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Στις Ευρωεκλογές όσο και να προσπαθείτε να εκβιάσετε τον ελληνικό λαό δεν κρίνεται η σταθερότητα της κυβέρνησής σας. Κρίνεται όμως ποιοι θα αναλάβουν την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πώς ανοίγει μέτωπο με την ακροδεξιά στην Ελλάδα αλλά ανέχεται τη η τωρινή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για όσα είπε στη χθεσινή τηλεμαχία των υποψηφίων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ανοικτή για συνεργασία με την ακροδεξιά και με κόμματα όπως το VOX στην Ισπανία, την κα Μελόνι στην Ιταλία, το PiS στην Πολωνία που κατηγορούνταν για παραβίαση του κράτους δικαίου, και τον κ. Βελόπουλο από την Ελλάδα.

«Συμφωνείτε με αυτή τη θέση της υποψήφιάς σας; Θεωρείτε ότι μία συνεργασία με αυτές τις δυνάμεις θα είναι καλή για την Ευρώπη και για τα συμφέροντα της χώρας μας; Πως μπορείτε από τη μία να καταγγέλλετε την Ακροδεξιά και από την άλλη να είστε έτοιμος να συμμαχήσετε μαζί της σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Τελικά τι από τα δύο ισχύει; Αυτό είναι το όραμά σας για την Ευρώπη; Η συνεργασία με την ακροδεξιά; Γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό για να ξέρει τι ψηφίζει στις Ευρωεκλογές!», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Και σας προκαλώ και πάλι: ελάτε να κάνουμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ένα debate.

Το είχε δεχθεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το 2004 και το 2009. Εσείς γιατί το αρνείστε τώρα; Τι φοβάστε; », τόνισε.

«Δεν διακυβεύεται στις Ευρωεκλογές η σταθερότητα. Διακυβεύεται αν θα υπάρχει ανάχωμα στην αλαζονεία σας. Αν θα υπάρχει μία αντιπολίτευση που προτείνει μια άλλη πορεία για τη χώρα », είπε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Στις 9 Ιουνίου ανοίγει η πόρτα εξόδου της ΝΔ. Κι όλοι εσείς είστε υποταγμένοι και υπόδουλοι στην εξουσία του κ. Μητσοτάκη. Σας αξίζει μήνυμα αποδοκιμασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

