Το Quarter Pounder burger δεν είναι αρκετό, φαίνεται πως σκέφτηκε η McDonald’s, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, ετοιμάζεται να βάλει στο μενού της ένα ακόμη μεγαλύτερο burger, την ίδια στιγμή που οι καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο περιορίζουν τις δαπάνες τους στην αγορά της εστίασης.

«Η ομάδα των σεφ μας απ’ όλο τον κόσμο δημιούργησε ένα μεγαλύτερο, πιο χορταστικό burger», δήλωσε την Τρίτη ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ian Borden, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου. Το νέο μεγαλύτερο burger θα κυκλοφορήσει, αρχικά, σε ορισμένες από τις αγορές που έχει παρουσία η αλυσίδα fast food, ώστε να διαπιστωθεί η απήχηση που έχει στους καταναλωτές.

“Οι καταναλωτές συνεχίζουν να είναι ακόμη πιο απαιτητικοί για κάθε δολάριο που ξοδεύουν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες καθημερινές δαπάνες, γεγονός το οποίο ασκεί πιέσεις στον κλάδο των fast food” δήλωσε στην ίδια τηλεδιάσκεψη ο CEO της εταιρείας, Chris Kempczinski.

Η McDonald’s τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίασε ένα εκτεταμένο αναπτυξιακό πλάνο. Παράλληλα, λάνσαρε και την πρωτοβουλία 'Best Burger' την οποία ανέπτυξε στο 80% των εστιατορίων της σε παγκόσμιο επίπεδο. “Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, με άνοδο σε όλες τις βασικές κατηγορίες burger και με βελτιωμένη την ικανοποίηση των πελατών μας τόσο όσον αφορά τη γεύση όσο και την ποιότητα” δήλωσε ο Borden σχετικά με την πρωτοβουλία.

Κέρδη και έσοδα

Σημειώνεται πως η αλυσίδα fast food ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο κέρδη ανά μετοχή ύψους 2,70 δολ., οριακά χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν πως θα διαμορφωθούν στα 2,72 δολ. Τα έσοδα, έφτασαν στα 6,17 δισ. δολ. με τους αναλυτές να τα τοποθετούν στα 6,16 δισ. δολ. Σημειώνεται πως τα σχέδια αναδιάρθρωσης επέδρασαν αρνητικά στα κέρδη, ενώ και το μποϊκοτάζ σε προϊόντα της, λόγω της φερόμενης στήριξής της στο Ισραήλ, έπληξε τα έσοδα της.



