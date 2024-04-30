Μπαίνει στην αγορά των ελεύθερος ο ΛεΜπρόν. Όπως αποκάλυψε το κορυφαίο αμερικάνικο δίκτυο, «ESPN», ο Τζέιμς έχει αποφασίσει το ερχόμενο καλοκαίρι να κάνει το λεγόμενο «opt out» από το συμβόλαιό που έχει με τους Λέικερς, μένοντας για πρώτη φορά ελεύθερος από το 2018, όταν δηλαδή είχε αποχωρήσει από τους Κάβαλιερς για να μετακομίσει τελικά στο Λος Άντζελες.

Μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς στον πρώτο γύρο των φετινών Playoffs, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε αυτός (4-1 με άνεση ο Γιόκιτς και η παρέα του), μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται το ότι ο ΛεΜπρον θα παραμείνει στους Λέικερς, ωστόσο το ότι δεν θα ενεργοποιήσει την επιλογή επέκτασης του υπάρχοντος συμβολαίου του (με απολαβές 51,4 εκατ. δολάρια), δεν σημαίνει και ότι θα αποχωρήσει, αφού θα έχει τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτεί μαζί τους.

Παρ' όλα αυτά, από την στιγμή που θα γίνει free agent δεδομένα θα προσελκύσει και το ενδιαφέρον άλλον ομάδων, ενώ σημαντικό ρόλο πιθανότατα θα παίξει και το πού θα καταλήξει ο γιος του, Μπρόνι Τζέιμς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.