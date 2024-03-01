Περίπου 59.000 εκλογικά κέντρα άνοιξαν σήμερα το πρωί στο Ιράν για τις βουλευτικές εκλογές, βασικό διακύβευμα των οποίων είναι το ποσοστό συμμετοχής, καθώς οι συντηρητικοί που βρίσκονται στην εξουσία θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρήσουν μεγάλη πλειοψηφία.

Εκτός από τα μέλη του κοινοβουλίου, οι 61 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να ανανεώσουν την Συνέλευση των Ειδικών που είναι αρμόδια για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ψήφισε λίγο μετά τις 08:00 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας).

Σε σύντομη δήλωσή του κάλεσε τους Ιρανούς «να ψηφίσουν το συντομότερο δυνατό», αφού την Τετάρτη, τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, απηύθυνε έκκληση για «ισχυρές και δυναμικές εκλογές», διότι «είναι σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι το έθνος κινητοποιήθηκε».

Τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από την κρατική τηλεόραση έδειξε ότι το 41% των ερωτηθέντων θα πήγαιναν «αναμφίβολα» να ψηφίσουν.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές μόνο το 42,57% των ψηφοφόρων πήγαν να ψηφίσουν, το χαμηλότερο ποσοστό από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Η συμμετοχή στις εκλογές είναι ακόμη πιο κρίσιμης σημασίας καθώς το καθεστώς την παρουσιάζει ως απόδειξη της νομιμοποίησής του, εν μέσω ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων.

«Οι εχθροί του Ιράν θελουν να δουν αν ο λαός είναι παρών», διότι σε διαφορετική περίπτωση, «θα απειλήσουν την ασφάλειά μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», προειδοποίησε ο Χαμενεΐ απευθυνόμενος στους νέους Ιρανούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ΗΠΑ, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, οι κακόβουλοι σιωνιστές, οι καπιταλιστές και οι μεγάλες επιχειρήσεις» φοβούνται «την ισχύ του ιρανικού λαού».

Οι Φρουροί της Επανάστασης – το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα του Ιράν-- επίσης εκτίμησαν ότι μια «μεγάλη συμμετοχή» θα επιτρέψει να αποθαρρυνθούν τυχόν «ξένες παρεμβάσεις».

Ο διοικητής τους Χοσεΐν Σαλαμί συνέκρινε «κάθε ψήφο» με «έναν πύραυλο που εκτοξεύεται στην καρδιά των εχθρών μας», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Οικονομικές ανησυχίες

Οι εκλογές, στις οποίες συμμετέχει αριθμός ρεκόρ 15.200 υποψηφίων, δεν πρόκειται να ανατρέψoυν την ισορροπία στο μοναδικό σώμα του κοινοβουλίου.

Οι συντηρητικοί και οι υπερσυντηρητικοί θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν εκεί, όπως και στο τωρινό κοινοβούλιο όπου διαθέτουν περισσότερες από 230 από τις 290 έδρες.

Τα συνολικά αποτελέσματα αναμένονται την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Τα κεντρώα, μεταρρυθμιστικά ή μετριοπαθή κόμματα έχουν τεθεί στο περιθώριο μετά τις εκλογές του 2020 και δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα εκλέξουν παρά λίγους βουλευτές, μετά και τον αποκλεισμό πολλών υποψηφίων τους από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος.

Οι εκλογές αυτές «δεν έχουν νόημα», κατήγγειλε ο βασικός συνασπισμός των μεταρρυθμιστικών κομμάτων, ανακοινώνοντας ότι θα δεν συμμετάσχει.

Το Ιράν «απέχει πολύ από ελεύθερες και ανταγωνιστικές εκλογές», δήλωσε ο Μοχαμάντ Χαταμί, ο μεταρρυθμιστής πρώην πρόεδρος της χώρας από το 1997 ως το 2005.

Οι συντηρητικοί εξάλλου πρόκειται να ενισχύσουν και τον έλεγχό τους στη Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα 88 ιερωμένων που είναι αρμόδιοι να διορίζουν και να αποπέμπουν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Αυτές οι εκλογές είναι οι πρώτες που διεξάγονται μετά το μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2022, έπειτα από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν και τερματίστηκαν στα τέλη του 2022.

Για πολλούς Ιρανούς η βασική ανησυχία σήμερα είναι η οικονομία, την ώρα που ο πληθωρισμός πλησιάζει το 50%.

«Οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές και δεν σταματούν να αυξάνονται. Δεν πιστεύω ότι οι βουλευτές που θα εκλεγούν θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση αυτή», κατήγγειλε η Μασουμέχ, μια νοικοκυρά 40 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

