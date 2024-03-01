Το Τέξας παραμένει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του

Το Τέξας εξακολυθεί να αγωνίζεται για να περιορίσει τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της, η οποία στοίχισε τουλάχιστον μια ανθρώπινη ζωή και μετέτρεψε σε αποκαΐδια πάνω από 4.300.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά εξαπλώνεται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας με έκταση μεγαλύτερη από αυτήν ολόκληρης της Γαλλίας, πλέον καταβροχθίζει εδάφη και στη γειτονική Οκλαχόμα, χωρίς για την ώρα οι πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να ελέγξουν την καταστροφή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών του Τέξας, μαίνονται τουλάχιστον έξι μεγάλα ενεργά μέτωπα, το μεγαλύτερο από τα οποία, η φωτιά που βαφτίστηκε «Σμόουκχαους Κρικ», στοίχισε τη ζωή 83χρονης, το σπίτι της οποίας κάηκε.

Ο Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται το Τέξας για να συζητήσει τη μεταναστευτική κρίση, δήλωσε στον Τύπο πως στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πυρκαγιές συμμετέχουν κάπου 500 ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί, πέρα από τους πυροσβέστες της πολιτείας.

«Ζήτησα από την ομάδα μου να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι κοινοτήτων που απειλούνται από αυτές τις πυρκαγιές», είπε, υποσχόμενος ομοσπονδιακή βοήθεια στις πολιτείες Τέξας και Οκλαχόμα και στηλιτεύοντας ταυτόχρονα όσους αρνούνται την κλιματική αλλαγή.

«Μου αρέσει που ορισμένοι Νεάντερταλ φίλοι μου πιστεύουν ακόμα πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή», σημείωσε σαρκαστικά ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, επίσης στο Τέξας για να αναφερθεί στη μεταναστευτική κρίση, αμφισβητεί την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή.

Οι πυροσβέστες έτρεφαν ελπίδες πως η μείωση της θερμοκρασίας χθες θα τους επέτρεπε να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μάχη με τις φλόγες, ωστόσο εξέφραζαν ανησυχία για ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης το σαββατοκύριακο, καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι.

«Οι συνθήκες» που ευνοούν τις πυρκαγιές θα επιδεινωθούν «το Σάββατο και ακόμα περισσότερο την Κυριακή», καθώς υπάρχει «πιθανότητα να πνέουν ισχυροί άνεμοι στο δυτικό Τέξας», προειδοποίησε η υπηρεσία δασών της πολιτείας μέσω του ιστοτόπου της.

Σύμφωνα με τον Τσαντ Μάγερς, μετεωρολόγο του CNN, η πυρκαγιά «Σμόουκχαους Κρικ» καίει «δυο γήπεδα ποδοσφαίρου το δευτερόλεπτο».

Οι πολιτειακές αρχές του Τέξας κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής 60 κομητείες.

Σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά καταγράφτηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ τον Φεβρουάριο, ως ακόμη και καλοκαιρινή ζέστη. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό οφείλεται, πέρα από την κλιματική αλλαγή, και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

