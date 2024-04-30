Θα αφήσει το ελεύθερο στις Πολιτείες να αποφασίσουν αν θα απαγορεύσουν την άμβλωση, θα αναπτύξει στρατό για να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση και θα θέσει όρους για την στρατιωτική στήριξη των συμμάχων των ΗΠΑ: ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με αδρές γραμμές το πολιτικό πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του, εφόσον εκλεγεί, σε μια μακροσκελή συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Time.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έδωσε δύο συνεντεύξεις, τη μία δια ζώσης και την άλλη τηλεφωνικά, και εξήγησε τι θα κάνει εφόσον κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον 77χρονο μεγιστάνα εάν θα έθετε βέτο σε έναν ομοσπονδιακό νόμο που θα περιόριζε δραστικά το δικαίωμα στην τεχνητή διακοπή της κύησης.

«Δεν χρειάζεται να θέσω βέτο γιατί τώρα επαφίεται στις Πολιτείες», απάντησε, αναφερόμενος στην απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο το 2022, βάζοντας τέλος στην ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση και αναθέτοντας στις Πολιτείες να κρίνουν τι θα κάνουν, η καθεμιά ξεχωριστά. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα άφηνε επίσης ελεύθερες τις Πολιτείες να αποφασίσουν εάν θα διώξουν ποινικά εκείνες τις γυναίκες που θα κάνουν άμβλωση κατά παράβαση των ορίων που θέτουν οι νόμοι. «Δεν χρειάζεται να αισθάνομαι άνετα ή όχι» με αυτήν την προοπτική, γιατί «οι Πολιτείες θα πάρουν την απόφαση», είπε.

Για το μεταναστευτικό, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επανέλαβε ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις. «Η Εθνοφρουρά (σ.σ. στρατιωτικό σώμα που υπάγεται στις Πολιτείες) θα έπρεπε να είναι σε θέση να αναλάβει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα χρησιμοποιήσω τον (ομοσπονδιακό) στρατό», απάντησε στο Time. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν νέα στρατόπεδα κράτησης στο αμερικανικό έδαφος, όμως είπε ότι «δεν θα υπήρχε και μεγάλη ανάγκη» επειδή το σχέδιό του είναι να απελαύνονται οι παράτυποι μετανάστες πίσω στις χώρες τους, το συντομότερο δυνατόν.

Στο θέμα της οικονομίας, είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβληθούν τελωνειακοί δασμοί «άνω του 10%» σε όλα τα εισαγόμενα είδη.

Για τη βοήθεια στην Ουκρανία, είπε ότι δε θα δώσει άλλη «εάν η Ευρώπη δεν αρχίσει να κάνει το ίδιο» με τις ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος έκρινε εξάλλου ότι εάν η Νότια Κορέα θέλει να παραμείνουν στο έδαφός της οι χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί, θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα. «Γιατί οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε τον οποιονδήποτε; Και μιλάμε για μια πολύ πλούσια χώρα», σχολίασε.

«Πιστεύω ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι, σε πολλές περιπτώσεις, πολύ πιο επικίνδυνος για τη χώρα μας από τους εξωτερικούς εχθρούς, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλους», πρόσθεσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει πλέξει πολλές φορές το εγκώμιο αυταρχικών ηγετών.

Δήλωσε επίσης ότι είναι «απολύτως» έτοιμος να δώσει χάρη σε όσους έχουν καταδικαστεί επειδή εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, προσπαθώντας να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα πολιτικής βίας μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν κερδίσουμε, ξέρετε, θα εξαρτηθεί».

Ο Ρεπουμπλικάνος, που δεν παραδέχτηκε ποτέ τη νίκη του Μπάιντεν το 2020, είπε επίσης ότι αν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν του χορηγήσει, όπως ζητά, προεδρική ασυλία, ο Τζο Μπάιντεν «θα διωχθεί ποινικά για όλα τα εγκλήματά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.