H στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για ένα πενταετές ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη διήμερη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των μελών κρατών του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα δώσουν το στίγμα ενός πιο άμεσου ρόλου της δυτικής συμμαχίας αναφορικά με τον συντονισμό της προμήθειας όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού στην Ουκρανία, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στις Βρυξέλλες, η οποία θα γιορτάσει τη 75η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου και θα προετοιμάσει τη σύνοδο κορυφής τον Ιούλιο των ηγετών της συμμαχίας στην Ουάσιγκτον.

«Πρέπει να αλλάξουμε τη δυναμική της υποστήριξής μας», είπε ο Στόλτενμπεργκ κατά την άφιξή του στη συνάντηση.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε αξιόπιστη και προβλέψιμη βοήθεια ασφαλείας στην Ουκρανία για μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έτσι ώστε να βασιζόμαστε λιγότερο σε εθελοντικές συνεισφορές και περισσότερο σε δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ. Λιγότερο σε βραχυπρόθεσμες προσφορές και περισσότερο σε πολυετείς δεσμεύσεις».

Είπε ότι οι υπουργοί θα συζητήσουν πώς το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τον συντονισμό του στρατιωτικού εξοπλισμού και της εκπαίδευσης για την Ουκρανία. Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τα επίπεδα χρηματοδότησης και είπε ότι στόχος ήταν να ληφθεί μια απόφαση στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα σχέδια, το ΝΑΤΟ θα αναλάβει ορισμένες εργασίες συντονισμού από έναν ad-hoc συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γνωστό ως ομάδα Ramstein - μια κίνηση που έχει σχεδιαστεί εν μέρει για να προφυλαχθεί από οποιαδήποτε περικοπή της υποστήριξης των ΗΠΑ εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, δήλωσαν διπλωμάτες .

Μέχρι τώρα, το ΝΑΤΟ ως οργανισμός είχε επικεντρωθεί σε υποστηρικτική βοήθεια στην Ουκρανία υπό τον φόβο ότι ένας πιο άμεσος ρόλος θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Ρωσία. Τα μέλη της έχουν παράσχει δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα σε διμερή βάση.

Διπλωμάτες είπαν ότι υπάρχει μια αυξανόμενη άποψη εντός του ΝΑΤΟ ότι είναι καιρός να τεθεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία σε μια πιο βιώσιμη βάση και το ΝΑΤΟ μπορεί να το κάνει.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα παραστεί στη συνάντηση των Βρυξελλών, δήλωσε στο Παρίσι την Τρίτη ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει μέτρα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «απαραίτητη γέφυρα» για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί ενώ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά ότι θα γίνει μέλος κάποια στιγμή.

"Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι το «πότε, όχι εάν», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ την Τετάρτη.

Πρώιμο στάδιο

Διπλωμάτες προειδοποίησαν ότι οι συζητήσεις για την πρόταση βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο και δεν ήταν σαφές εάν το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ θα γίνει αποδεκτό ή πώς θα χρηματοδοτηθεί. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ απαιτούν συναίνεση μεταξύ των 32 μελών της συμμαχίας.

«Ένα ταμείο 100 δισεκατομμυρίων φαίνεται πολύ αισιόδοξο», πρόσθεσε ένας διπλωμάτης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το ΝΑΤΟ αναζητά έναν νέο ηγέτη για να διαδεχθεί τον Στόλτενμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής για σχεδόν 10 χρόνια.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έχει την υποστήριξη περίπου 90% των μελών του ΝΑΤΟ για τη θέση του ΓΓ - συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας - σύμφωνα με διπλωμάτες.

Αντιμετωπίζει όμως την αντίθεση της Ουγγαρίας - η οποία αντιτίθεται στην κριτική του για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν – αλλά και μία αμφισβήτηση από τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις.

Ορισμένοι διπλωμάτες ήλπιζαν να επιλέξουν τον διάδοχο του Στόλτενμπεργκ στη συνάντηση των Βρυξελλών, αλλά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Αρκετοί εξέφρασαν, ωστόσο, τη βεβαιότητα ότι ο Ρούτε θα τεθεί επικεφαλής τελικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.