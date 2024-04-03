Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα Τετάρτη οι σημαίες σε όλη τη Φινλανδία καθώς η χώρα θρηνεί τον θάνατο 12χρονου μαθητή που σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με όπλο στο σχολείο του, η οποία διαπράχθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, από συμμαθητή του της έκτης τάξης του δημοτικού.

Άλλοι δύο μαθητές του σχολείου Βιέρτολα, στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, επίσης ηλικίας 12 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά στη χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους νοσοκομείων και την αστυνομία. Προς το παρόν δεν υπάρχει νεώτερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών που έχουν τραυματιστεί και η αστυνομία δεν έχει προβεί σε νέα ανακοίνωση.

Μόλις έγινε γνωστή χθες το πρωί η είδηση για τους πυροβολισμούς, γονείς περίμεναν για ώρες αγωνιώντας έξω από το σχολείο, καθώς οι δάσκαλοι είχαν ασφαλίσει τις τάξεις τους για να προστατεύσουν τους μαθητές όση ώρα διεξαγόταν η έρευνα της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ένας ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη εν τέλει περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο, ενώ εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του όπλο.

Our flags are flown at half-mast today due to the tragic school shooting yesterday in Vantaa, Finland, that shocked and saddened the whole country. 🕯️ pic.twitter.com/nAxs4SdSRl — Fin Embassy Brussels (@FinEmbBrussels) April 3, 2024

Δεν υπήρχαν άλλοι ύποπτοι, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν κατονόμασε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης ή τα θύματα και διευκρίνισε μόνον ότι είναι όλοι 12χρονοι μαθητές του σχολείου και ότι ο ύποπτος είναι αγόρι.

Το ένα από τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν από την επίθεση είναι ένα κορίτσι από το Κόσοβο, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Facebook το υπουργείο Εξωτερικών του Κοσόβου.

Η κυβέρνηση κάλεσε σήμερα τους Φινλανδούς να μετάσχουν σε μια ημέρα πένθους και έδωσε εντολή οι σημαίες στα δημόσια κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για το παιδί που έχασε τη ζωή του.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία πληροφορία ακόμη όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης. Η άδεια του όπλου που έφερε ο ύποπτος ανήκε σε συγγενή του, έχει ανακοινώσει.

Σύμφωνα με το φινλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο MTV uutiset, ο 12χρονος φορούσε μάσκα και προστατευτικά για τον θόρυβο ακουστικά όταν άρχισε να πυροβολεί.

Ο νεαρός ύποπτος δεν θα φυλακιστεί διότι είναι κάτω των 15 ετών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κριθεί ποινικά υπεύθυνος, διευκρίνισε η επικεφαλής της έρευνας στην υπόθεση Μάρκου Σάρκα.

Flags flying at half mast across Finland in memory of yesterday's school shooting (1 dead, 2 injured) and winter is back. Pretty depressing. pic.twitter.com/Fllj13XHAu — Spandex Fella 🇫🇮 (@sami_viitanen) April 3, 2024

Η αστυνομία θα ενημερώσει σχετικά με την έρευνα γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), ανέφερε επίσης η ίδια.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Πέτερι Όρπο δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από το περιστατικό, προσθέτοντας ότι η σκέψη του στρέφεται στα θύματα, τους γονείς τους, τους άλλους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

«Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να είμαστε παρόντες για τα παιδιά και τους νέους, να τους δώσουμε παρηγοριά και να τους δείξουμε ότι τους νοιαζόμαστε», σημείωσε επίσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Μπορεί να φοβούνται και να αναρωτιούνται. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το περιστατικό στα σπίτια μας», τόνισε.

Ύστερα από φονικές επιθέσεις με όπλα σε σχολεία το 2007 και το 2008, η Φινλανδία ενίσχυσε τη νομοθεσία της για την οπλοκατοχή το 2010 και εισήγαγε τεστ αξιολόγησης για όλους όσοι ζητούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας. Επίσης ανέβασε στα 20 έτη από τα 18 το κατώτατο ηλικιακό όριο για αυτούς που ζητούν άδεια.

Στη Φινλανδία, τη χώρα των 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων στην οποία είναι δημοφιλές το κυνήγι και η σκοποβολή, έχουν εκδοθεί άδειες για πάνω από 1,5 εκατομμύριο πυροβόλα όπλα και περίπου 430.000 άνθρωποι διαθέτουν άδεια οπλοφορίας.

Παγκοσμίως είναι πολύ σπάνιο ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να είναι ύποπτο για ένα έγκλημα τέτοιου μεγέθους, υπογράμμισε η Ελίνα Πεκάρινεν, η Συνήγορος του Παιδιού στην Φινλανδία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων STT.

«Εδώ και χρόνια, (επαναλαμβάνουμε) ότι πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τη βία μεταξύ των παιδιών στην κοινωνία», σημείωσε. Οι πράξεις βίας, ιδίως μεταξύ των παιδιών κάτω των 15 ετών, αυξάνονται εδώ και αρκετά χρόνια, τόνισε.

Finland will observe a day of mourning after one child was killed and two seriously wounded in a shooting at a school. A 12-year-old fellow pupil is suspected of the attack https://t.co/SJPmN0bOkB pic.twitter.com/RYObdetRp1 — Reuters (@Reuters) April 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

