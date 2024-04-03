Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ρωσίας απηύθυνε επιστολή σε δυτικές χώρες, όπως ανέφερε σήμερα, ζητώντας από αυτές να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις για απονομή δικαιοσύνης κατά την έρευνά τους για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream και "τρομοκρατικές ενέργειες" στη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει καταδείξει την ενόχλησή της για τις ατελέσφορες έρευνες ορισμένων ξένων δυνάμεων σχετικά με τις εκρήξεις που συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στους αγωγούς που κατασκευάστηκαν για να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στη δυτική Ευρώπη.

Η Δανία εγκατέλειψε την έρευνά της τον Φεβρουάριο μετά το κλείσιμο από τη Σουηδία της δικής της έρευνας και παρέδωσε τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε ανακαλύψει σε Γερμανούς ερευνητές.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ανέφερε πως επιστολές εστάλησαν στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού Ρώσοι βουλευτές και δημόσια πρόσωπα ζήτησαν πληροφορίες για την έρευνα.

Ανέφερε πως θέλει να γνωρίζει για τυχόν ανάμιξη ατόμων και οργανώσεων στον σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση ορισμένων τρομοκρατικών ενεργειών στη Ρωσία, καθώς και για τις εκρήξεις στον Nord Stream.

Δεν αναφέρθηκε αναλυτικά στην επίθεση της 22ας Μαρτίου σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας όπου τουλάχιστον 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το Κρεμλίνο έχει συνδέσει την επίθεση με την Ουκρανία, λέγοντας παράλληλα πως η επίθεση διενεργήθηκε από ισλαμιστές. Η Ουκρανία αρνείται ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο.

Η Ρωσία και η Δύση, σε αντιπαράθεση σχετικά με τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, κατηγορούν η μία την άλλη για τις εκρήξεις στους αγωγούς. Η κάθε μία αρνείται ότι είχε ανάμιξη σε αυτές και μέχρι τώρα κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Το Κρεμλίνο έχει αποκαλέσει την κατάσταση όσον αφορά τις έρευνες "κοντά στο παράλογο".

