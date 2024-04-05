Οι διασώστες στην Ταϊβάν απεγκλώβισαν σήμερα ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε τούνελ και σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλους που θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει το νησί εδώ και 25 χρόνια.

Ο απολογισμός του ισχυρότατου σεισμού που σημειώθηκε την Τετάρτη στην αραιοκατοικημένη επαρχία Χουάλιεν ανέρχεται σε 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό δύο ακόμη πτωμάτων.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία καταστροφών, περισσότεροι από 700 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τούνελ ή σε απομονωμένες περιοχές, όμως έχουν επαφή με διασώστες.

Δέκα οκτώ άνθρωποι θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι, τρεις εκ των οποίων είναι αλλοδαποί – Αυστραλοί και Καναδοί.

Πολλοί άλλοι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι σε εθνικό πάρκο καθώς κάποιοι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι λόγω της πτώσης βράχων και των κατολισθήσεων.

Στη διάρκεια της νύκτας καταγράφηκαν περίπου 50 μετασεισμοί, κάποιοι από τους οποίους έγιναν αισθητοί ως την Ταϊπέι.

Την ίδια ώρα στην πόλη Χουάλιεν εργάτες άρχισαν να κατεδαφίζουν με τη βοήθεια γερανού το κτίριο Uranus, το οποίο έχει πάρει κλίση 45 μοιρών μετά τον σεισμό και την κατάρρευση του μισού πρώτου ορόφου του.

«Όλοι ασφαλείς»

Σήμερα εννέα άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί από πέρασμα, με την ονομασία το «τούνελ με τις εννέα στροφές», το οποίο βρίσκεται στο φαράγγι Ταρόκο, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες.

Παράλληλα οι διασώστες έριξαν με ελικόπτερο τρόφιμα και εξοπλισμό σε ανθρώπους που έχουν καταφύγει σε σχολείο σε απομονωμένη περιοχή.

Εννέα άνθρωποι που ήταν εγκλωβισμένοι στο πολυτελές ξενοδοχείο Silks Place Τaroko, απομακρύνθηκαν επίσης με ελικόπτερο, καθώς πλέον δεν είναι προσβάσιμο οδικώς.

Οι διασώστες επεσήμαναν ότι οι σχεδόν 400 άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε πολυτελές ξενοδοχείο στο εθνικό πάρκο του φαραγγιού Ταρόκο (Taroko Gorge) είναι ασφαλείς και ελικόπτερα απομακρύνουν τους τραυματίες και μεταφέρουν τρόφιμα στους υπόλοιπους.

«Η βροχή αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης βράχων και κατολισθήσεων, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες προκλήσεις» που αντιμετωπίζουμε, επεσήμανε ο Σο Γιου-μινγκ επικεφαλής μιας ομάδας έρευνας και διάσωσης.

«Αυτοί οι παράγοντες δεν είναι προβλέψιμοι, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε πόσες ημέρες θα χρειαστούν για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», πρόσθεσε.

Περίπου 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας Βρετανός και τέσσερις Γερμανοί, που βρίσκονται σε ξενώνα, περιμένουν να ανοίξουν οι δρόμοι, σύμφωνα με μία εργαζόμενη.

«Είμαστε όλοι ασφαλείς και έχουμε επαρκή εφόδια. Οι δρόμοι που έχουν υποστεί ζημιές επιδιορθώνονται», δήλωσε η εργαζόμενη, εκφράζοντας την ελπίδα να καταφέρουν να φύγουν μέσα στην ημέρα.

Στην Ταϊβάν οι σεισμοί είναι συχνοί, καθώς το νησί βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες.

Για τον λόγο αυτό ο αντισεισμικός κανονισμός είναι ιδιαίτερα αυστηρός, ενώ υπάρχει καλή προετοιμασία για τις φυσικές καταστροφές, δύο παράγοντες που φαίνεται ότι απέτρεψαν να σημειωθεί μεγάλη καταστροφή από τον σεισμό.

Τον Σεπτέμβριο του 1999 σεισμός 7,6 βαθμών είχε προκαλέσει τον θάνατο 2.400 ανθρώπων στη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Ταϊβάν.



