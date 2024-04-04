Στους δέκα αυξήθηκαν οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.000 την ίδια ώρα που σωστικά συνεργεία προσπαθούν να προσεγγίσουν σχεδόν 600 εγκλωβισμένους.

Από το σεισμό προκλήθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις με έναν από τους επιζώντες να περιγράφει την στιγμή του σεισμού λέγοντας πως οι βράχοι πέφτανε «σαν σφαίρες» γύρω από το ανθρακωρυχείο στο οποίο δούλευε.

«Το βουνό άρχισε να βρέχει βράχους σαν να πέφτουν σφαίρες, δεν είχαμε πού να πάμε, όλοι έτρεξαν δίπλα στις σακούλες με άμμο για κάλυψη», είπε ο επιζών, στο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ταϊβάν σύμφωνα με το BBC.

Κάποιοι πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί σε σήραγγες, απεγκλωβίστηκαν, ωστόσο εξακολουθούν να αγνοούνται 34 άτομα.

Την ίδια στιγμή, εγκλωβισμένοι παραμένουν οι επισκέπτες και το προσωπικό ενός απομακρυσμένου ξενοδοχείου αφού δεν μπορούν να φύγουν λόγω των κατεστραμμένων δρόμων. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν τώρα τρόπο για να τους βγάλουν έξω.

Στις περιοχές που υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ελικόπτερα ρίχνουν νερά και τρόφιμα, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Τρεις από τους δέκα που έχασαν τη ζωή τους ήταν πεζοπόροι σε ένα μονοπάτι που οδηγεί στο Εθνικό Πάρκο Taroko.

Στην πόλη Χουαλιέν, την πρωτεύουσα της κομητείας όπου σημειώθηκε ο σεισμός, οι προσπάθειες να απομακρυνθούν τα ερείπια προχωρούν με τις Αρχές να χρησιμοποιούν εκσκαφείς και άλλο βαρύ εξοπλισμό για να κατεδαφίσουν πολλά κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.Τα συνεργεία χρησιμοποιούν επίσης μεγάλες ποσότητες με χαλίκι και βράχους για να στηρίξουν ένα 10ωροφο κτίριο, γνωστό ως κτίριο του Ουρανού, το οποίο έχει πάρει κλίση και είναι έτοιμο να καταρρεύσει.

Ο Hsu Chiu-yueh, ο οποίος εργαζόταν απέναντι από το κτίριο του Ουρανού όταν κατέρρευσε, είπε στο BBC: «Το έφαδος έτρεμε τόσο που μετά βίας μπορούσα να περπατήσω. Φοβόμουν πραγματικά. Ένιωσα ότι τα πόδια μου δεν είχαν τον έλεγχο πια. Χάρη στους συναδέλφους μου, με έσυραν για να βγούμε έξω» είπε.

«Υπήρχε πολλή σκόνη στο κτήριο μας κατά την έξοδό μας... [αργότερα] συνειδητοποιήσαμε ότι προερχόταν από το απέναντι κτίριο που είχε μερικώς καταρρεύσει», είπε ο 50χρονος.

Οι διακοπές ρεύματος και οι διακοπές στο διαδίκτυο συνεχίζονται σε όλο το νησί.

