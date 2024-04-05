Η Ρωσία επιμένει για ουκρανική ευθύνη στο μακελειό της Μόσχας στο Crocus City Hall. Η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση που διαπράχθηκε στα τέλη Μαρτίου στο Crocus City Hall να συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και την ευθύνη έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

«Οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων που διέπραξαν την επίθεση στο Crocus City Hall», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Έρευνας.

Στις 22 Μαρτίου ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους που βρισκόταν εκεί προτού πυρπολήσουν το κτίριο. Τουλάχιστον 144 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 360 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές δώδεκα ύποπτοι, εκ των οποίων τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης που κατάγονται από το Τατζικιστάν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ανέκτησαν οι Ρώσοι ερευνητές από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, «το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 2024», κατά τη δεύτερη επέτειο από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, ένας από τους κατηγορούμενους βρήκε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες από τις εισόδους του Crocus City Hall και τις έστειλε σε έναν από τους επικεφαλής της ομάδας, επεσήμαναν οι ερευνητές.

«Ο κατηγορούμενος το επιβεβαίωσε στις καταθέσεις τους», πρόσθεσαν.

Εξάλλου «φωτογραφίες ανδρών με στολές παραλλαγής και μια ουκρανική σημαία» βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του ίδιου υπόπτου, σημείωσε η Επιτροπή Έρευνας σε ανακοίνωσή της χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της επίθεσης και τη διεξαγωγή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», εκτίμησε η Επιτροπή χρησιμοποιώντας τη φρασεολογία της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Επιτροπή Έρευνας υπογράμμισε ότι επιβεβαίωσε την εμπλοκή «εκπροσώπων των υπηρεσιών Πληροφοριών της Ουκρανίας και διεθνών ισλαμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότησης της επίθεσης».

Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι «ακραίοι ισλαμιστές» διέπραξαν την επίθεση, όμως καταγγέλλει την εμπλοκή της Ουκρανίας υπό τον συντονισμό της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

