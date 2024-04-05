Στον Λευκό Οίκο έγινε χθες η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (ή «Μπαϊντενόπουλος», όπως υπενθύμισε ο ίδιος το παρατσούκλι του) και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποδεχόταν τους προσκεκλημένους με ελληνική μουσική.

Κάποια στιγμή, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπαιξαν τον γνωστό «Ικαριώτικο» με την τραγουδίστρια να τραγουδά με σπασμένα ελληνικά.

Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι ακούγεται κάποιος να φωνάζει «ώπα, παιδιά!».



Πηγή: skai.gr

