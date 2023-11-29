Ιαπωνία: Συνετρίβη αεροσκάφος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με 8 επιβαίνοντες

Ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συνετρίβη σήμερα στην θάλασσα, ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας, με 8 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

"Σήμερα λάβαμε μια πληροφορία στις 14:47 (07:47 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την οποία ένα Osprey των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη κοντά στο νησί Γιακουσίμα", δήλωσε εκπρόσωπος της ιαπωνικής ακτοφυλακής σε ερώτηση που του έκανε το AFP.

"Η ομάδα του αποτελείτο από 8 ανθρώπους", πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το αεροσκάφος αυτό είχε αναχωρήσει από την αμερικανική αεροναυτική βάση του Ιουακούνι, κοντά στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για να μεταβεί σε άλλη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκινάουα, στο νοτιοδυτικό άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Τα Osprey, προϊόν συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing και της ειδικής στα ελικόπτερα Bell, αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό λόγω πολλών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί με αυτό το αεροσκάφος.

Στα τέλη Αυγούστου, τρεις Αμερικανοί πεζοναύτες είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα με Osprey στη βόρεια Αυστραλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

