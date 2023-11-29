Ο πατέρας και άλλοι τρεις συγγενείς της 18χρονης κοπέλας που δολοφονήθηκε την Κυριακή σε ορεινό χωριό του Πακιστάν - επειδή εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να χορεύει μαζί με μία φίλη της - συνελήθφησαν σήμερα από την αστυνομία, ενώ η ιστορία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Τα δύο κορίτσια καταδικάστηκαν σε θάνατο από το συμβούλιο των πρεσβύτερων του χωριού της, με την σύμφωνη γνώμη των αντρών της οικογένειας καθώς η δημοσίευση φωτογραφιών γυναικών θεωρείται θέμα ταμπού στις περιοχές στις οποίες ζουν φυλές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι την 18χρονη πυροβόλησε και σκότωσε ο ίδιος ο πατέρας της, Αρσλάν Μοχσίν.

Το έγκλημα τιμής έγινε στην κοιλάδα Κόλαϊ-Πάλας, στο ορεινό τμήμα του βορειοδυτικού Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Αλλοι τρεις συγγενείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Μασούντ Χαν στο Reuters, προσθέτοντας ότι επίκεινται κι άλλες συλλήψεις.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει επίσης να θανατωθεί για λόγους τιμής η φίλη της 18χρονης που εμφανιζόταν μαζί της στη φωτογραφία, αλλά αυτήν την έσωσε η αστυνομία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες γυναίκες στο Πακιστάν πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμής, τα οποία διαπράττουν συγγενείς τους που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για την υπεράσπιση της τιμής της οικογένειας, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνήθως σε βαθιά συντηρητικές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι βουλευτές στο Πακιστάν ζήτησαν την αυστηρή τιμωρία των φερόμενων ως δολοφόνων της νεαρής γυναίκας, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχίες για την αποτυχία της χώρας να εξαλείψει τα εγκλήματα αυτού του είδους.

Παρά τους αυστηρότερους νόμους που έχουν υιοθετηθεί και την κοινωνική κατακραυγή στο Πακιστάν, οι φόνοι για λόγους τιμής συνεχίζονται, με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν να αναφέρει 384 περιπτώσεις μόνον το 2022, δήλωσε η Νάντια Ράχμαν του περιφερειακού γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Νότια Ασία.

"Η κυβέρνηση του Πακιστάν και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου καλούνται να παράσχουν προστασία στους επιζώντες αυτής της υπόθεσης και να διώξουν αυτούς που εμπλέκονται χωρίς να προσφύγουν στην θανατική ποινή", σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

