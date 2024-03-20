Συνέντευξη Τραμπ στον Φάρατζ: Ναι στο ΝΑΤΟ, όχι στον πρίγκιπα Χάρι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνέντευξη στον Νάιτζελ Φάρατζ η οποία προβλήθηκε από το βρετανικό ενημερωτικό κανάλι GB News παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη συζήτηση ξεχώρισε η αναφορά του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ στο πώς αντιμετωπίζει το μέλλον της χώρας του στο ΝΑΤΟ, αλλά και οι προειδοποιήσεις του κατά του δούκα του Σάσεξ Χάρι, κατοίκου Καλιφόρνιας πλέον.

Ως προς το πρώτο θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ «100%» εάν επανεκλεγεί πρόεδρος, εφόσον όμως οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη «παίξουν δίκαια», εξηγώντας ότι αναφέρεται στη δέσμευση κονδυλίων για την άμυνα και τη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να συμπεριφερθεί δίκαια στις ΗΠΑ, διότι αν δεν είναι οι ΗΠΑ το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία δεν υπάρχει», συνέχισε ο κ. Τραμπ. «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, όχι το μερίδιο όλων των άλλων», συμπλήρωσε.

Ως προς τον πρίγκιπα Χάρι άφησε να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να εξεταστεί ακόμα και η απέλασή του από τις ΗΠΑ αν αποδειχθεί πως είχε δηλώσει ψευδώς στην αίτηση για βίζα διαμονής στη χώρα πως δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Στην αυτοβιογραφία του 'Spare' ο δούκας του Σάσεξ είχε αναφερθεί στη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, κάτι που θα συνιστούσε λόγο απόρριψης της αίτησης για βίζα από τις αμερικανικές αρχές.

«Θα πρέπει να δούμε αν (οι αρχές) γνωρίζουν κάτι για τα ναρκωτικά και αν είπε ψέματα θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα», είπε ο κ. Τραμπ, μην απορρίπτοντας το ενδεχόμενο απέλασης όταν ρωτήθηκε από τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε επίσης ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ «πλήγωσαν την καρδιά» της βασίλισσας Ελισάβετ με όσα έλεγαν για τη Βασιλική οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

