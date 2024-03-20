Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ

Ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός αμάχου και τραυμάτισε δύο ακόμη σήμερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, στη μεθόριο με την Ουκρανία, η οποία γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε να προστατεύσει τους κατοίκους των μεθοριακών περιοχών.

Από την ουκρανική επίθεση σκοτώθηκε ένας άνδρας ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του και τραυματίστηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους «μία έφηβη 17 ετών», επεσήμανε στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ.

Κτίρια κατοικιών, ένα σχολείο και δύο παιδικοί σταθμοί υπέστησαν επίσης ζημιές στην πόλη Μπέλγκοροντ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Κανένας μαθητής ή δάσκαλος δεν βρισκόταν στα σχολεία αυτά, καθώς οι τοπικές αρχές είχαν αποφασίσει αυτή την εβδομάδα να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις μεθοριακές περιοχές λόγω του κινδύνου επιθέσεων.

Ο Γκλαντκόφ είχε ανακοινώσει χθες Τρίτη το βράδυ ότι θα δημιουργηθούν σημεία ελέγχου σε πολλά χωριά στη μεθόριο με την Ουκρανία, περιοχές οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει στόχος ουκρανικών επιθέσεων και αποπειρών διείσδυσης από ομάδες Ρώσων μαχητών που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα «να εγγυηθεί την ασφάλεια» των κατοίκων των μεθοριακών περιοχών, περιλαμβανομένου του Μπέλγκοροντ, χαιρετίζοντας «το θάρρος τους».

«Θα μπορούσαμε φυσικά να απαντήσουμε πλήττοντας μη στρατιωτικές υποδομές (στην Ουκρανία), αλλά έχουμε τις αρχές μας», διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια εκδήλωσης στο Κρεμλίνο.

Η Ρωσία εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βάλλει εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

«Η νίκη στις εκλογές δεν είναι παρά ο πρόλογος των νικών που θα έρθουν», τόνισε ο Πούτιν, ο οποίος μόλις επανεξελέγη για πέμπτη θητεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

