Το φθινόπωρο η έκθεση της Κομισιόν για την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ

Την έκθεση για την ενίσχυση της πολιτικής και αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης αναμένεται να προετοιμάσει ο πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ούρσουλα

Έκθεση για την ενίσχυση της πολιτικής και αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης αναμένεται να προετοιμάσει ο πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο σε συνεργασία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό πρώην πρόεδρο. Όπως σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η έκθεση αφορά στην προσέγγιση όλης της κοινωνίας και αναμένεται να είναι έτοιμη το φθινόπωρο, ενώ όπως ανέφερε θα γίνει με σεβασμό στο ότι η άμυνα είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Τέλος, η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι «οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν τελειώνουν στην Ουκρανία , αντιθέτως ο Πούτιν μιλά για την ιστορική αποστολή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΕΕ Άμυνα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
