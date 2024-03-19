Ο Τραμπ χρειάζεται ένα ομόλογο 464 εκατ. δολαρίων σε έξι ημέρες - Τι θα συμβεί αν δεν καταφέρει να το πάρει

Σε στενό κλοιό βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν είναι όπως ο ίδιος υποστηρίζει σε θέση να καταβάλει στη νεοϋορκέζικη δικαιοσύνη εγγύηση πώς θα αποπληρώσει τα πρόστιμα 464 εκατομμυρίων δολαρίων που του επιβλήθηκαν για οικονομικές απάτες στον όμιλο ακινήτων του, μετά την καταδίκη του σε αστική δίκη τον Φεβρουάριο.

Οι δικηγόροι του ζητούν τώρα από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης να βάλει το πρόστιμο αυτό σε αναμονή, καθώς όπως λένει ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση κάτι ωστόσο που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει ακόμα και στην κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων.

Εάν ο Τραμπ θέλει να συνεχίσει την άσκηση έφεσης, πρέπει να υποβάλει ολόκληρο το ποσό σε μετρητά ή να εξασφαλίσει ένα ομόλογο από ιδιωτική εταιρεία έως τις 25 Μαρτίου.

Όπως δήλωσαν χθες οι δικηγόροι του, παρά τις «επιμελείς προσπάθειές τους» είναι «πρακτικά αδύνατο» να βρεθεί μια εταιρεία πρόθυμη να λειτουργήσει ως εγγυητής για ολόκληρο το ποσό και έτσι ζήτησαν να μπει το πρόστιμο σε αναμονή.

Ποιες επιλογές έχει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την περίπτωση και ποια σενάρια μοιάζουν τα πιο πιθανά να συμβούν, σύμφωνα με το BBC.

1. Ο Τραμπ παίρνει μια παύση

Μια ομάδα δικαστών στο εφετείο θα αποφασίσει έως τις 25 Μαρτίου εάν η απόφαση για τα 464 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να μπει σε αναμονή ενώ ο Τραμπ ασκεί έφεση.

Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος αναμφίβολα είναι πρόθυμος να αποφύγει να πληρώσει περίπου το 16% της περιουσίας του η οποία ανέρχεται στα 2,6 δισ. δολάρια σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

2. Μια συμβιβαστική λύση

Το εφετείο της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να προτείνει στον Τραμπ μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το δικαστήριο θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Τραμπ να καταθέσει μια εγγύηση μικρότερου ποσού, ενώ παράλληλα θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο κ. Τραμπ, ωστόσο, έχει ήδη ζητήσει από το εφετείο να του επιτρέψει να καταβάλει ένα ομόλογο που καλύπτει 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι «θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά» εάν αναγκαζόταν να πληρώσει ολόκληρο το ποσό.

Το αίτημα αυτό ωστόσο απορρίφθηκε από δικαστή.

Εναλλακτικά, το δικαστήριο θα μπορούσε να ζητήσει από τον Τραμπ να υπογράψει μια ένορκη δήλωση λέγοντας ότι έχει περιουσιακά στοιχεία στη Νέα Υόρκη και κατανοεί ότι θα μπορούσαν να κατασχεθούν εάν χάσει την έφεση, υποστηρίζει στο BBC ο Will Thomas, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Michigan Ross Business School.

Σε τελική ανάλυση, εάν ο Τραμπ δεν πάρει μια παύση και το δικαστήριο δεν προσφέρει συμβιβαστική λύση, θα μπορούσε να προσφύγει απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

3) Εξασφαλίζει εγγύηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε ακόμα να βρει έναν τρόπο να εξασφαλίσει μια εγγύηση - έναντι αμοιβής αν και σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο.

Ομολογιακή εταιρεία θα μπορούσε να συμφωνήσει να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο εάν ο Τραμπ χάσει την έφεσή του και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Αλλά η νομική ομάδα του υποστηρίζει ότι είχαν ήδη προσεγγίσει 30 εταιρείες χωρίς όμως επιτυχία.

Για να εξασφαλίσει ένα ομόλογο, ένα άτομο πρέπει να αποδείξει στην εταιρεία που παρέχει την εγγύηση ότι έχει αρκετή ρευστότητα - συνήθως με τη μορφή μετρητών συν μετοχών ή χρεογράφων που μπορούν να πουληθούν γρήγορα - για να καλύψει το ποσό.

Ωστόσο, για τον Renato Mariotti, δικηγόρο που εκπροσωπεί μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, «ο Τραμπ δεν είναι τόσο πλούσιος όσο έχει κάνει το κοινό να πιστεύει - ή δεν προετοιμάστηκε για αυτή την πιθανή κρίση».

4) Ο Τραμπ πληρώνει το πρόστιμο

Χωρίς εγγύηση για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να πληρώσει την απόφαση με δικά του χρήματα. Πέρυσι είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι είχε 400 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία σε ρευστά.

Για να πάρει γρήγορα τα μετρητά που υπολείπονται και για να καλύψει το υπόλοιπο πρόστιμο, οι ειδικοί είπαν ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει να αναχρηματοδοτήσει τα ακίνητά του ή να πουλήσει γρήγορα ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία - αλλά η πώληση ακινήτων μπορεί να είναι χρονοβόρα.

Θα μπορούσε επίσης να κηρύξει πτώχευση. Αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πλήξει τη φήμη του κ. Τραμπ σε μια εκλογική χρονιά, σύμφωνα με τους ειδικούς. «Πρακτικά, είναι ό,τι πιο καταστροφικό θα μπορούσε να κάνει ποτέ ο Ντόναλντ Τραμπ στην εικόνα του εαυτού του», είπε ο Will Thomas.

5) Η Νέα Υόρκη παίρνει τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ

Τέλος, εάν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρει τρόπο να πληρώσει την απόφαση περί απάτης ή να εξασφαλίσει ένα ομόλογο έως τις 25 Μαρτίου, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς μπορεί να αρχίσει να εισπράττει την αμοιβή και να παίρνει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό αποτελεί το χειρότερο σενάριο για τον Τραμπ, καθώς θα μπορούσε να χάσει μερικά από τα πιο διάσημα ακίνητά του. Δηλαδή μπορούν να του κατασχέσουν οποιοδήποτε από τα κτίριά του - όχι μόνο αυτά στη Νέα Υόρκη - συμπεριλαμβανομένου του Trump Tower και της μεγάλης λέσχης του στη Φλόριντα, Mar-a-Lago.

