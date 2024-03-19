Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να απελαθεί από τις ΗΠΑ για χρήση ναρκωτικών

Ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να απελαθεί από τις ΗΠΑ αν είπε ψέματα για τη χρήση ναρκωτικών στην αίτησή του για βίζα για την Αμερική, σύμφωνα με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Σε ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης στο GB News που πρόκειται να μεταδοθεί την Τρίτη το απόγευμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χάρι, ο οποίος τώρα ζει στην Καλιφόρνια, δεν πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης.



«Θα πρέπει να δούμε αν γνωρίζουν κάτι για τα ναρκωτικά και αν είπε ψέματα θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», είπε ο Τραμπ. «Το οποίο μπορεί να σημαίνει… να μην μείνει στην Αμερική;» ρώτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ που του πήρε συνέντευξη, με τον Τραμπ να απαντά: «Ω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μου πεις. Εσύ θα πρέπει να μου το πεις».

Στα απομνημονεύματά του (με τίτλο «Ανταλλακτικός») ο Χάρι παραδέχεται ότι έκανε χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη και μαριχουάνα, αλλά δεν είναι σαφές εάν δήλωσε το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών στην αίτησή του για βίζα.



