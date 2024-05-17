Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποδίδεται στην Ουκρανία, έπληξε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας τη νοτιοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άμαχοι, να προκληθεί πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα διυλιστήριο και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση μέρους της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη Κριμαία.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως εξουδετέρωσε 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στην Κριμαία, 44 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, έξι πάνω από αυτή το Μπελγκορόντ και άλλο ένα πάνω από αυτή του Κουρσκ.

💥 Russia: Massive attack on the port of Novorossiysk by Ukrainian drones from both sea and air. What remained of the Russian Black Sea fleet was largely stashed away in this port.

The eyewitness yells "They blew up the port!" pic.twitter.com/aHKB5ApXiF — Igor Sushko (@igorsushko) May 17, 2024

Ο κυβέρνητης της περιφέρειας του Μπελγκορόντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας το θάνατο μιας μητέρας και του τετράχρονου παιδιού της στη διάρκεια επίθεσης που έπληξε το χωριό Οκτιάμπρσκι.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ (νοτιοδυτική Ρωσία), οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν μέσω του Telegram πως δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο στο Τουαπσέ, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Russian media report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia.



Local authorities confirmed a drone attack on an oil refinery, where "as a result of the fall, a flash occurred on the territory of the refinery."



The result of the "flash" is seen on… pic.twitter.com/zObotP3JBv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2024

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντρατίγεφ δήλωσε από την πλευρά του στη διάρκεια της νύκτας ότι επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξε «πολιτικές υποδομές» στο Νοβοροσίσκ, μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και προκάλεσε πυρκαγιές.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Astra, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε πως από την επίθεση μπορεί να επλήγησαν στο Νοβοροσίσκ δύο αποθήκες πετρελαίου και δύο τερματικοί σταθμοί εξαγωγής πετρελαίου στη ζώνη του λιμανιού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης πως καταστράφηκαν δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.

Στην Κριμαία, η πόλη της Σεβαστούπολης, που αποτελεί τη βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αντιμετώπισε «μερική» διακοπή ηλεκτροδότησης επειδή ένας ηλεκτρικός υποσταθμός υπέστη ζημιές από «συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν», ανέφερε μέσω του Telegram ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Ο αξιωματούχος αυτός, σε ξεχωριστό μήνυμά του, ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο στη Σεβαστούπολη των σχολικών ιδρυμάτων και των παιδικών σταθμών, εξαιτίας αυτών των διακοπών της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισκευές του δικτύου ηλεκτροδότησης μπορεί να απαιτήσουν «περίπου μία ημέρα».

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει τακτικά ότι απώθησε νυκτερινές επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά σπάνια υποστηρίζει ότι κατέρριψε τόσα πολλά.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την επίθεση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

