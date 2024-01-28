Συνάντηση Νούλαντ με Φιντάν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού ΗΠΑ - Τουρκίας

Επαφές στην Άγκυρα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο η υπηρεσιακή αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού των δύο χωρών.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Γιλντίζ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Βικτόρια Νούλαντ, με την οποία αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ, που συστάθηκε το 2021.

Στις διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Στρατηγικού Μηχανισμού, στην ατζέντα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στη Γάζα, τη Συρία και τη Λιβύη και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Η επίσκεψη της κ. Νούλαντ στην Τουρκία πραγματοποιείται στον απόηχο της υπογραφής του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και την αποστολή του επίσημου αιτήματος από την αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Πηγή: skai.gr

