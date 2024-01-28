Λογαριασμός
Στην Τουρκία η Βικτώρια Νούλαντ μετά το «πράσινο φως» της Ουάσινγκτον για την πώληση F-16

Στη διάρκεια της παραμονής της στην Άγκυρα, η Νούλαντ θα συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες για να συζητήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών, περιφερειακών και παγκόσμιων θεμάτων.

Βικτώρια Νούλαντ

Επίσκεψη στην Τουρκία θα πραγματοποιήσει στις 28-29 Ιανουαρίου η υπηρεσιακή αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώρια Νούλαντ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο της υπογραφής του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά και της επίσημης ειδοποίησης του Κογκρέσου για την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Άγκυρα, η αναπληρώτρια υπουργός Νούλαντ θα συναντηθεί με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματικούς ηγέτες για να συζητήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών, περιφερειακών και παγκόσμιων θεμάτων για τα οποία εργαζόμαστε από κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

