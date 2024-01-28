Σύλληψη ενός υπόπτου για την επίθεση σε καθολική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

Ένα άτομο συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής αστυνομίας στο πλαίσιο των ερευνών για την ένοπλη επίθεση σε ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη.

Δύο ένοπλοι, έχοντας το πρόσωπό τους καλυμμένο με μάσκες, εισήλθαν περίπου στις 11.40 το πρωί, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής, στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στον Βαθυρρύακα (Μπουγιούκντερε) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και άνοιξαν πυρ.

Από τους πυροβολισμούς νεκρός έπεσε με τραύμα στο κεφάλι ένας άνθρωπος που βρισκόταν ανάμεσα στους εκκλησιαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 52χρονο θύμα της επίθεσης επισκεπτόταν το τελευταίο διάστημα την εκκλησία παρέα με τον θείο του, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος Χριστιανός.

Στα μέσα ενημέρωσης μίλησαν συγγενείς του, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε διαφορές με κανέναν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των πιστών, ήταν συνταξιούχος και είχε μία ελαφρά νοητική υστέρηση.

Στην εκκλησία την ώρα της επίθεσης βρισκόταν και ο γενικός πρόξενος της Πολωνίας Βίτολντ Λέσνιακ με τα παιδιά του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο της Πόλης Μασιμιλιάνο Παλινούρο, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του και επισήμανε ότι ουδείς πρέπει να επιτρέψει ο φόβος να επικρατήσει σε βάρος της κοινωνικής ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα.

Την εκκλησία επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και δήλωσε ότι είναι καθήκον μας να εντοπίσουμε όποιον διέπραξε αυτή την επίθεση και να τον οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατόν, και είμαστε αποφασισμένοι να το πράξουμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.