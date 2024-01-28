Η ακροδεξιά της Ουγγαρίας θα διεκδικήσει γειτονική περιοχή αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο

Το ακροδεξιό κόμμα της Ουγγαρίας «Η Πατρίδα μας» θα διεκδικήσει μια δυτική περιοχή της Ουκρανίας που φιλοξενεί περίπου 150.000 Ούγγρους, εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος αργά το Σάββατο.

Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, Λάζλο Τορότσκαι, προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις σε συνέδριο όπου το κόμμα, το οποίο έχει έξι βουλευτές στο ουγγρικό κοινοβούλιο, φιλοξένησε ακροδεξιούς ηγέτες από το γερμανικό AfD και το Ολλανδικό Φόρουμ για τη Δημοκρατία, μεταξύ άλλων.

«Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το μήνυμά μας είναι πολύ απλό: άμεση κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και επίλυση μέσω συνομιλιών», είπε ο Toroczkai σε βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κόμματός του, ζητώντας αυτονομία για τους Ούγγρους στη δυτική Ουκρανία.

«Εάν αυτός ο πόλεμος καταλήξει με την Ουκρανία να χάσει την κρατική της οντότητα, γιατί αυτό είναι επίσης στα χαρτιά, τότε ως το μόνο ουγγρικό κόμμα που παίρνει αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι διεκδικούμε την Υπερκαρπάθια», είπε, αποσπώντας χειροκροτήματα από το πλήθος.

Το Ουγγρικό Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ουκρανίας στη Βουδαπέστη δεν απάντησαν σε ερωτήσεις του Reuters.

Σε συνέντευξη του Δεκεμβρίου στο δημόσιο ραδιόφωνο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την υποστήριξή του για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Peter Szijjarto πρόκειται να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του, Dmytro Kuleba και τον πρωθυπουργό Denys Shmyhal στη δυτική Ουκρανία τη Δευτέρα για να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.



