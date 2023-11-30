Συνάντηση Μπλίνκεν με Αμπάς: Οι ΗΠΑ πιστές στην προώθηση βημάτων για παλαιστινιακό κράτος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συζήτησαν την «επείγουσα ανάγκη για μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ελευθερίας των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη» κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα σήμερα στη Ραμάλα.

Ο Μπλίνκεν αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες των ΗΠΑ να επιταχύνουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και καταδίκασε τη βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Ο Μπλίνκεν είπε στον Αμπάς ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να επιμένουν στην πλήρη ευθύνη των υπευθύνων», προσθέτει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

I spoke with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in Ramallah about the conflict in Gaza and measures to improve security and freedom for Palestinians in the West Bank. I reiterated the U.S. commitment to advancing the establishment of a Palestinian state. pic.twitter.com/8WYzlqEYPj — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

«Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στην προώθηση απτών βημάτων για ένα παλαιστινιακό κράτος», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa, ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη επίτευξης μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, απαλλαγής των αμάχων από βομβαρδισμούς και αύξησης της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα.

Ο Αμπάς φέρεται επίσης να παρέδωσε στον Μπλίνκεν έναν «περιεκτικό φάκελο που τεκμηριώνει το ισραηλινό κατοχικό έγκλημα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ». Προτρέπει τον Μπλίνκεν να πιέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τα «κατασταλτικά μέτρα» που φέρεται να έχουν υιοθετήσει κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές και να τερματίσει την απέλαση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.