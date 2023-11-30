Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες στην ανατολική Ουκρανία από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10 τραυματίσθηκαν και μια τριμελής οικογένεια πιστεύεται ότι έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια μετά τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Νωρίτερα οι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε αφότου έξι πύραυλοι έπληξαν τους τρεις οικισμούς Πακρόφσκ, Νοβοροντίφκα και Μιρνοχράντ. Το απόγευμα οι διασώστες ανέσυραν ένα δεύτερο πτώμα από τα χαλάσματα, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε στην εφαρμογή Telegram, ότι μια 33χρονη γυναίκα, ένας 38χρονος άνδρας και ένα οκτάχρονο κορίτσι ενδέχεται να είναι κατά από τα ερείπια πολυκατοικίας στη Νοβοροντίφκα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε νωρίτερα ότι 10 άνθρωποι μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά τραυματίσθηκαν και πρόσθεσε ότι εννέα ιδιόκτητα σπίτια, ένα αστυνομικό τμήμα, αυτοκίνητα και γκαράζ υπέστησαν ζημιές.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις λεπτομέρειες.

Νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 14 από τα 20 drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

