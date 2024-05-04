Η αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την πρόταση ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας, που συνδέεται με την απελευθέρωση ομήρων, μετέδωσε το Al-Qahera News, ένα αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις» μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανέφερε το Al-Qahera News επικαλούμενο μια «υψηλόβαθμη πηγή». Οι Αιγύπτιοι διαπραγματευτές «κατέληξαν σε μια κοινά αποδεκτή διατύπωση στα περισσότερα από τα σημεία διαφωνίας», πρόσθεσε.

Η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, επιμένει μολαταύτα να δηλώνει «αποφασισμένη» να εξασφαλίσει τον «πλήρη τερματισμό της επίθεσης» του Ισραήλ, την «απόσυρση» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακο και «σοβαρή» συμφωνία για «την ανταλλαγή» ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ανώτερο στέλεχος του κινήματος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αντιπροσωπεία θα φθάσει το πρωί στο Κάιρο με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον δεύτερο τη τάξει του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ήδη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, έφθασε χθες βράδυ στο Κάιρο, ένδειξη πως σήμανε η ώρα αποφάσεων-κλειδιών έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και την υποβολή της πιο πρόσφατης πρότασης που χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά γενναιόδωρη» προσφορά από τον αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν.

Οι χώρες που μεσολαβούν —η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ— αναμένουν εδώ και μια εβδομάδα την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση, που της υποβλήθηκε στα τέλη Απριλίου.

Η αντιπροσωπεία του ισλαμιστικού κινήματος είχε ανακοινώσει τότε πως αναχωρούσε από το Κάιρο, όπου διεξήχθησαν οι πιο πρόσφατες έμμεσες διαπραγματεύσεις, για το Κατάρ, προκειμένου να μελετηθεί το κείμενο που της επιδόθηκε, υποσχόμενη να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να δώσει την απάντηση.

Κατάπαυση του πυρός ή εισβολή στη Ράφα;

Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και την απελευθέρωση παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου.

Αλλά η Χαμάς επιμένει να ζητεί οριστική κατάπαυση του πυρός, κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ, απειλώντας να διατάξει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα (νότια), κατ’ αυτή το «τελευταίο» οχυρό των ταγμάτων της, όπου όμως έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών.

«Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε, για να συντρίψουμε τον εχθρό μας, μη εξαιρουμένης της Ράφας», επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διαμηνύει ότι η επιχείρηση στην πόλη θα γίνει «με ή χωρίς συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός.

Για τον Χουσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, οι δηλώσεις του κ. Νετανιάχου για την επίθεση στη Ράφα «έχουν ξεκάθαρα στόχο να ακυρώσουν κάθε πιθανότητα συμφωνίας».

Αντίθετα, για τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν «το μοναδικό εμπόδιο» για την κατάπαυση του πυρός «είναι η Χαμάς».

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία έκαναν λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα και στη γειτονική Χαν Γιούνις, που έχει ισοπεδωθεί σχεδόν όλη έπειτα από τις σφοδρές μάχες με τη Χαμάς που ακολούθησαν την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση εκεί.

«Λουτρό αίματος»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, που επικαλέστηκε αιγυπτιακές πηγές, το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να δώσει μια εβδομάδα ακόμη στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, κι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία θα προχωρήσει στην επιχείρηση που απειλεί εδώ κι εβδομάδες ότι θα διεξαγάγει στη Ράφα.

«Στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος», προειδοποίησε χθες ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος προετοιμάζει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης καθώς σε τέτοια περίπτωση θα καταγραφόταν πελώρια «αύξηση του αριθμού των τραυματιών και των νεκρών».

Το σχέδιο αυτό «δεν είναι παρά επίδεσμος», τόνισε ο Ρικ Πέπερκορν, αντιπρόσωπος του ΠΟΥ στα Παλαιστινιακά Εδάφη. «Το σύστημα υγείας, που έχει ήδη γονατίσει, δεν θα μπορέσει να αντέξει το δυνητικό εύρος της καταστροφής που θα προκαλούσε η εισβολή», πρόσθεσε.

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, που υποβάλλεται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους από το Ισραήλ, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο, κυρίως μέσω Αιγύπτου και της διέλευσης στη Ράφα, την ώρα που ο πληθυσμός του θυλάκου —2,4 εκατ. άνθρωποι— απειλείται με λιμό.

Μπροστά στις συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες στη διανομή βοήθειας οδικώς, αρκετές χώρες προχώρησαν σε ρίψεις τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας από αέρος, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ κατασκευάζει τεχνητό λιμάνι ανοικτά των ακτών της για να διευκολυνθεί η μεταφορά βοήθειας διά θαλασσίων οδών, μέσω Κύπρου.

Ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, εναντιώνονται στη χερσαία εισβολή στη Ράφα και έχουν ζητήσει να καταρτιστεί «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία των αμάχων αν προχωρήσει τέτοια επιχείρηση. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν είπε χθες πως δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο στην Ουάσιγκτον και προειδοποίησε πως με δεδομένο αυτό το στοιχείο, η επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε πολύ πιο βαριές απώλειες από αυτό που θα ήταν «αποδεκτό», κατ’ αυτόν.

«Τα παιδιά κοιμούνταν»

Ο πόλεμος συνεχίζεται με φόντο την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ, όπου οι διαδηλώσεις, πάνω απ’ όλα φοιτητών, εναντίον του πολέμου συνεχίζονται και πολλαπλασιάζονται. Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται, σύμφωνα με αναλυτές, να μειώσουν τις πιθανότητες του προέδρου Τζο Μπάιντεν να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν έφοδος άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 128 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τουλάχιστον 35 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Η ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34.622 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Χθες, σε συνοικία της Ράφας, κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της οικογένειας Σαχίν, το οποίο βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, κείτονταν τα πτώματα πολλών μελών της, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Η Σανάα Ζορόμπ, Παλαιστίνια που έχασε την αδελφή της κι έξι ανίψια στον βομβαρδισμό, δεν μπορούσε να αντέξει. «Τι έκαναν αυτά τα παιδιά; Γιατί βομβάρδισαν το σπίτι τους; Κοιμούνταν!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

