Σε διαφορετικές ώρες και μέρη αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα οι όμηροι

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα κρατούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα 

Όμηροι

Οι Ισραηλινοί όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα θα μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό σε διαφορετικές ώρες και μέρη επειδή κρατούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Δύο Ισραηλινοί όμηροι έχουν ήδη απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία, μέλη  μιας μεγαλύτερης ομάδας Ισραηλινών που αναμένεται να απελευθερωθούν κατά την τελευταία παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Νωρίτερα, απελευθερώθηκαν η 21χρονη Μία Σεμ και η 40χρονη Αμίτ Σουσάνα, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο Ισραήλ.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί οι δύο γυναίκες, και οι δύο διπλής υπηκοότητας, αφέθηκαν ελεύθερες πριν από την ομάδα των άλλων 6-8 ομήρων, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται επίσης σήμερα.

Απελευθερώθηκαν στην Πλατεία της Παλαιστίνης, στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όχι μακριά από περιοχές που βρίσκονται υπό τον ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.
Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 30 Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές αργότερα σήμερα.
 

