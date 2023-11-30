Ένας άνδρας που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν πριν από σχεδόν 17 χρόνια στην Πορτογαλία, θα δικαστεί τον Φεβρουάριο στη Γερμανία για πέντε άλλες σεξουαλικές επιθέσεις, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Το δικαστήριο της πόλης Μπράουνσβαϊγκ όρισε τη δικάσιμο στις 16 Φεβρουαρίου.

Με βάση τη γερμανική νομοθεσία ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει το όνομα του υπόπτου, ο οποίος αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στην Πορτογαλία μεταξύ 12ης Δεκεμβρίου 2000-11ης Ιουνίου 2017.

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ένας καταδικασμένος παιδεραστής και διακινητής ναρκωτικών, εκτίει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Στην ίδια περιοχή εξαφανίστηκε το 2007 η μικρή Μαντλίν, από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου περνούσε τις διακοπές της μαζί με τους γονείς της, Ο Μπρούκνερ κατονομάστηκε επισήμως ως ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση Μακάν τον Απρίλιο του 2022.

Η γερμανική αστυνομία ανέφερε το 2020 ότι η Μαντλίν θεωρείται νεκρή. Σε βάρος του Μπρούκνερ διενεργείται έρευνα για την απαγωγή και τον φόνο του μικρού κοριτσιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.