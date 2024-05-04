Με τι καιρό θα κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα - Η αναλυτική πρόβλεψη της ΕΜΥ

Αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τις βραδινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τις βραδινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νομό Μαγνησίας και τις Σποράδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 06-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2024

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά.





Πηγή: skai.gr

