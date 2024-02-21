Συνάντηση Καρόλου με Σούνακ - Δάκρυσε με τις ευχές, είπε ο βασιλιάς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Την πρώτη εμφάνιση ενώπιον τηλεοπτικής κάμερας στο πλαίσιο εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων του μετά από τη διάγνωση καρκίνου έκανε το απόγευμα της Τετάρτης ο βασιλιάς Κάρολος, υποδεχόμενος στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.
Μπροστά στην κάμερα ο 75χρονος μονάρχης ακούγεται να λέει στον κ. Σούνακ πως πολλές φορές δάκρυσε με τα «τόσο υπέροχα μηνύματα και κάρτες» που έλαβε μετά από τη γνωστοποίηση της ασθένειας του.
Ο κ. Σούνακ του είπε πως είναι «θαυμάσιο να σας βλέπω τόσο καλά», με τον Κάρολο να αντιτείνει αστειευόμενος πως «όλα γίνονται με καθρέφτες».
Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας δύο φορές πως ο βασιλιάς έχει τη στήριξη όλης της χώρας.
Λίγο πριν η κάμερα αποχωρήσει, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην ανάδειξη της σπουδαίας δουλειάς που κάνουν οι οργανώσεις αρωγής καρκινοπαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ γνωστοποίησε επίσης ότι ο βασιλιάς Κάρολος προήδρευσε το απόγευμα και συνάντησης του Ιδιαιτέρου Συμβουλίου, που απαρτίζεται από διάφορους κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους.
