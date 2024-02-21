Φιλιππίνες: 14 νεκροί από πτώση φορτηγού σε χαράδρα

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν έπεσε σήμερα σε χαράδρα στη νήσο Νέγκρος των Φιλιππίνων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο οδηγός του φορτηγού πιθανολογείται ότι έχασε τον έλεγχο εξαιτίας βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από επαρχιακό δρόμο και να πέσει σε χαράδρα περίπου 40-50 μέτρων.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο στο οποίο ακινητοποιήθηκε το όχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης, στο μοιραίο φορτηγό επέβαιναν κτηνοτρόφοι που μετέβαιναν σε ζωοπανήγυρη στην πόλη Μπαγιάουαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

