Μπένι Γκαντζ: Υπάρχουν ενδείξεις προόδου για συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα

Ο Μπένι Γκαντζ, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλά υποσχόμενες ενδείξεις προόδου» όσον αφορά μια νέα συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας παύσης του πολέμου.

«Υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση μιας νέας συμφωνίας για τους ομήρους και πολλά υποσχόμενες πρώτες ενδείξεις για πιθανή πρόοδο», είπε ο Γκαντζ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Δεν θα σταματήσουμε να αναζητούμε έναν τρόπο και δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία για να φέρουμε τα κορίτσια και τα αγόρια μας πίσω στο σπίτι», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Γκαντζ προειδοποίησε πως αν δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να μάχεται στη Γάζα, ακόμη και κατά τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού που ξεκινά τον επόμενο μήνα.

«Αν δεν επιτευχθεί μια νέα συμφωνία για τους ομήρους, θα συνεχίσουμε να δρούμε επίσης και κατά το Ραμαζάνι», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.