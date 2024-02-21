Διεθνής Αμνηστία σε Μακρόν: To Ισραήλ να μην έχει μέσα γενοκτονίας

«Η Γαλλία πρέπει να σεβαστεί το καθήκον της αποτροπής μιας γενοκτονίας. Αυτό συνεπάγεται ειδικότερα ότι δεν θα πρέπει να παρέχονται στο Ισραήλ μέσα που του επιτρέπουν να υλοποιεί πράξεις που αντιπροσωπεύουν κίνδυνο γενοκτονίας». Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας Γαλλίας Κλοντ Σαμουγέ ζητώντας, με ανοικτή επιστολή, από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διασφαλίσει ότι «κανένα πολεμικό υλικό, οποιουδήποτε είδους, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση εγκλημάτων».

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία «οι ισραηλινές αρχές απάντησαν δυσανάλογα» στις επιθέσεις που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Στην ανοικτή επιστολή του, ο Σαμουγέ υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ), στο οποίο προσέφυγε η Νότια Αφρική διέταξε το Ισραήλ στις 26 Ιανουαρίου 2024 να «προλάβει και να τιμωρήσει» την υποκίνηση σε γενοκτονία, θεωρώντας εύλογο τον κίνδυνο. «Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική καταστροφή που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, όλα τα κράτη […] έχουν σαφή υποχρέωση να διασφαλίσουν την εφαρμογή αυτών των μέτρων», αναφέρει ο Σαμουγέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

