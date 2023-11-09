Ιτούδης: «Πολύ καλή κίνηση ο Σπανούλης στην Εθνική, ήταν δική μου ιδέα»

Σε συνέντευξή του σε σερβική ιστοσελίδα εν όψει της αποψινής αναμέτρησης της Παρτιζάν με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα, ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε και για το γεγονός της διαδοχής του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας από τον Βασίλη Σπανούλη.

«Μίλησα μαζί του. Είναι πολύ καλή κίνηση. Ήταν δική μου ιδέα. Ελπίζω να είμαστε όλοι μαζί, ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα και όσο περισσότερους παίκτες διαθέσιμους», ανέφερε για τις επόμενες προκλήσεις της ελληνικής ομάδας.

Παράλληλα είπε πως διέκρινε από παλιά την επιθυμία του Kill Bill να ασχοληθεί με την προπονητική. «Από τότε που ήταν παίκτης ήθελε να γίνει προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιασικεβίτσιους.

Ήταν ξεκάθαρο. Αντίθετα, ο Διαμαντίδης ποτέ δεν είχε τέτοια επιθυμία. Οι δύο αυτοί όμως (σ.σ. Σπανούλης, Γιασικεβίτσιους), ήταν ξεκάθαρο πως το ήθελαν», σημείωσε.

