Στην γραμμή του πατέρα της κινείται η κόρη του Ταγίπ Ερντογάν, Σουμεγιέ η οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ κατηγορώντας την πως συνεχίζει να «σφάζει αμάχους» με σκοπό το διωγμό των Παλαιστίνιων και την εγκατάστασή τους εκεί., όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να σφάζει τους αμάχους, δίχως καμία διάκριση παιδιών και γυναικών Ξέρουμε καλά πως η σιωπή επιβραβεύει τον τύραννο. Κάθε οργάνωση κάθε άνθρωπος προσπαθεί. Κι εμείς συνεχίζουμε την καθιστική διαμαρτυρία μας στην πλατεία Σουλταναχμέτ μαζί με τις γυναίκες που συμπαραστέκονται τις γυναίκες στην Παλαιστίνη» ανάφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Το Ισραήλ επί ένα μήνα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις ανθρωπιστικές αξίες, συνεχίζει να σφάζει τους αμάχους. Σε ένα μήνα σφαγιάστηκαν 10.000 άμαχοι και αυτός αριθμός αυξάνεται. Στόχος του Ισραήλ είναι να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι τη Γάζα, και το Ισραήλ να εγκατασταθεί εκεί» κατέληξε.





