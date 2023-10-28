Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την τρέλα και να τερματίσει τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του σήμερα, Σάββατο στην πλατφόρμα Χ δήλωσε πως το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει την «τρέλα» και να τερματίσει τις επιθέσεις προς τη Γάζα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο να παραστεί σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Οι ολοένα αυξανόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα, που εντάθηκαν χθες το βράδυ, έχουν βάλει ξανά στο στόχαστρο γυναίκες, παιδιά και αθώους πολίτες, βαθαίνοντας την ανθρωπιστική κρίση.

Το Ισραήλ πρέπει να βγει αμέσως από αυτή την κατάσταση τρέλας και να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Σήμερα, προσκαλώ όλους τους αδελφούς μου στο Μεγάλο Συλλαλητήριο Παλαιστίνης, στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, όπου θα κάνουμε αυτές τις εκκλήσεις πιο δυνατές και θα φωνάξουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην ισραηλινή καταπίεση».

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.



İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023

Πηγή: skai.gr

