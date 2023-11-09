Αφού έζησαν στο Πακιστάν για χρόνια, χιλιάδες Αφγανοί χωρίς νόμιμα έγγραφα κρύβονται πλέον για να γλιτώσουν από την κυβερνητική διαταγή για την απέλαση παράτυπων αλλοδαπών, καθώς φοβούνται διώξεις από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην πατρίδα τους.

Μετά τη λήξη, την 1η Νοεμβρίου, της προθεσμίας που είχε δοθεί από το Πακιστάν για την οικειοθελή έξοδό τους από τη χώρα, οι αρχές ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις «εντοπισμού και συγκέντρωσης» των παράνομων Αφγανών σε όλη τη χώρα

«Η πύλη είναι κλειδωμένη απ’ έξω… είμαστε κλειδωμένοι μέσα, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, δεν μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε δυνατά», δήλωσε μια 23χρονη Αφγανή, μιλώντας μέσω Διαδικτύου από καταφύγιο όπου, όπως είπε η ίδια, κρύβονταν δεκάδες άλλοι έως νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πριν μετακινηθούν σε νέα κρυψώνα.

Οι υποστηρικτές τους βάζουν μια κλειδαριά στην πύλη ώστε οι γείτονες να πιστεύουν ότι το σπίτι δεν κατοικείται, δήλωσαν άλλοι από τους ανθρώπους που κρύβονταν εκεί.

Κάτοικοι της περιοχής που βοηθούν τους Αφγανούς κανονίζουν ώστε να τους δοθούν τρόφιμα και νερό κρυφά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η 23χρονη Αφγανή φοβάται ότι θα υποστεί διώξεις εάν επιστρέψει στη χώρα της διότι αλλαξοπίστησε από το Ισλάμ στον χριστιανισμό το 2019.

Η ίδια είναι μία από τους χιλιάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις ακτιβιστών, που κρύβονται στο Πακιστάν για να αποφύγουν την απέλασή τους

Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάνω από ένα εκατομμύριο Αφγανοί, πολλοί εκ των οποίων, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση του Πακιστάν, εμπλέκονται σε επιθέσεις μαχητών και εγκλήματα.

«Γνωρίζω πολλές γυναίκες, κορίτσια, που λένε ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν αντί να επιστρέψουν στο καθεστώς υπό τους Ταλιμπάν», δήλωσε η Σιτζάλ Σαφίκ, 30 ετών, ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καράτσι που έχει βοηθήσει Αφγανούς να βρουν καταφύγιο.

Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για το εάν αυτοί που επιστρέφουν θα περνούν από έλεγχο ή θα διώκονται με βάση τη νομοθεσία. Οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο για την εξαίρεση από την απέλαση ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η πακιστανική κυβέρνηση έχει ως τώρα απορρίψει τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και δυτικών πρεσβειών να επανεξετάσει το σχέδιο απέλασης ή να ταυτοποιήσει και να προστατεύσει τους Αφγανούς που κινδυνεύουν με δίωξη εάν επιστρέψουν.

«Χειρότερα από φυλακή» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Το Reuters μίλησε με δεκάδες παράτυπους μετανάστες που προσπαθούν να μην εντοπιστούν κατά τη σαρωτική επιχείρηση που γίνεται σε όλη τη χώρα. Λόγω της κατάστασής τους, αρνήθηκαν να δώσουν το όνομά τους ή ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν τα πλήρη στοιχεία τους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ένας 35χρονος πατέρας, που έχει επίσης αλλαξοπιστήσει στον χριστιανισμό και που διέφυγε στο Πακιστάν με την εννιάχρονη κόρη του.

Άλλη κοπέλα στο καταφύγιο αυτό δήλωσε ότι φοβάται για τη ζωή της διότι ανήκει στην εθνοτική μειονότητα Χαζάρα, που για χρόνια υφίσταται διώξεις από σκληροπυρηνικούς σουνίτες εξτρεμιστές στο Αφγανιστάν.

«Είναι χειρότερα από φυλακή», δήλωσε 22χρονος Αφγανός, που είπε ότι φροντίζει να παραμένουν τα φώτα κλειστά όλο το βράδυ για να μην εντοπιστούν.

Η Αφγανή τραγουδίστρια Γουάφα, 28 ετών, φοβάται ότι οι ημέρες ασφαλούς παραμονής της στο Πακιστάν, όπου διέφυγε λίγο μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία πριν από δύο και πλέον χρόνια, φθάνουν στο τέλος τους διότι έληξε η βίζα της.

Μιλώντας από το σπίτι συγγενικού της προσώπου στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να λάβει άσυλο στη Γαλλία ή στον Καναδά, ή να γίνει το Πακιστάν πατρίδα της, καθώς η επαγγελματική της ενασχόληση με το τραγούδι, που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια, δεν είναι πλέον αποδεκτή στο Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τις δημόσιες μουσικές παραστάσεις. Αλλά ωστόσο δεν έχει λάβει κανένα νέο και η αίτηση για παράταση της βίζας παραμένει οικονομικά ασύμφορη για την οικογένειά της. Στο μεταξύ, δεν βγαίνει από το σπίτι για να αποφύγει αιφνιδιαστικούς έλεγχους της πακιστανικής αστυνομίας.

«Είμαι τραγουδίστρια…γνωρίζω τι θα μου συμβεί όταν επιστρέψω», δήλωσε η Γουάφα.

Ο Σαλέχ Ζαντά, 32χρονος τραγουδιστής στο Καράτσι, δήλωσε ότι έφυγε από το Αφγανιστάν πριν από έναν χρόνο.

«Τραγουδούσα στο χωριό μου για φίλους και συγγενείς, είχαμε πολλές γιορτές, γιορτές με τραγούδια», δήλωσε ο Σαλέχ Ζαντά, μιλώντας από διαμέρισμα που ανήκει σε συγγενείς του. «Η οικογένειά μου με συμβούλευσε να φύγω από το Αφγανιστάν, φοβόμουν τους Ταλιμπάν», δήλωσε , προσθέτοντας ότι ο φόβος να τον συλλάβει η πακιστανική αστυνομία, διότι δεν έχει βίζα σε ισχύ, τον κρατά κλεισμένο στο σπίτι για μέρες.

«Η ζωή είναι δύσκολη εδώ (στο Πακιστάν) αλλά πρέπει να σώσω τη ζωή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.