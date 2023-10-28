Την έντονη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σατη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη υπέρ των Παλαιστινίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν, έδωσε άμεση εντολή στους διπλωματικούς εκπροσώπους της χώρας, να αποχωρήσουν αμέσως από την Τουρκία, προκειμένου να «επανεξεταστούν οι σχέσεις».

על רקע ההתבטאויות המחריפות מטורקיה, הנחתי להחזיר את הנציגים הדיפלומטיים מטורקיה לטובת קיום הערכה מחדש של יחסי ישראל טורקיה — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023

«Με φόντο τις σκληρές δηλώσεις από την Τουρκία, αποφάσισα να επιστρέψω τους εκπροσώπους διπλωμάτες από την Τουρκία για την επανεκτίμηση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X o Έλι Κοέν.



Πηγή: skai.gr

